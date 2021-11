Duitse visionair moet Manchester United uit zijn slaap halen

De 63-jarige Rangnick is de grondlegger van het moderne Duitse voetbal. Zo is hij onder andere de inspirator van toptrainers als Thomas Tuchel (Chelsea) en Julian Nagelsmann (Bayern).

Rangnick heeft niet alleen het voetbal veranderd, hij heeft ook de structuur bij zijn clubs getransformeerd. Het hielp natuurlijk dat hij als trainer en sportief directeur carte blanche kreeg van kapitaalkrachtige bazen, eerst bij Hoffenheim, daarna bij Red Bull-clubs Leipzig en Salzburg.

Zijn filosofie is er doorgetrokken in alle geledingen. De beste omkadering om de beste spelers te vormen. Analisten en medische specialisten die mee zijn met de nieuwste technologieën. Scouts die zijn opgeleid om de juiste profielen voor zijn voetbal te vinden. Trainers uit de school van de veeleisende leermeester zelf.

De drie C’s

Rangnick: “Ik vat mijn filosofie samen met de drie C’s. De eerste is het concept dat consequent wordt doorgetrokken in de hele club, bij spelers, staf en fans. Dan heb je de C van competentie. Ik had al een netwerk. Ik heb mij gewoon met de beste mensen omringd, maar je moet ze ook intern durven te promoveren. De derde is de C van cash. Geld maakt het makkelijk, maar vervangt niet de competentie of het concept. Het heeft geen zin om scouts in dienst te hebben als je toch niet naar ze luistert en je enkel leunt op makelaars.”

In 2016 verkoos de KBVB na een interviewronde Roberto Martínez boven de Duitse visionair. Na een periode bij Lokomotiv Moskou heeft hij nu een voorstel van Man United op zak, als interim-coach tot het eind van het seizoen. Daarna wil de club hem nog twee jaar als adviseur. United ontsloeg zondag Ole Gunnar Solskjaer.