Duitse international op de vingers getikt nadat hij van balkon in zwembad springt

Hummels (28) zette de video gisteren online, nadat Bayern München zaterdag Werder Bremen had geklopt met 2-0 en hij van een korte vakantie in Kroatië genoot. De verdediger schreef er wel bij "dat het er spectaculairder uitziet dan het in werkelijkheid is" en de hashtag #probeerditnietthuis, maar het filmpje (alleen op Instagram al 300.000 keer bekeken) oogst behoorlijk wat kritiek. Vooral ouders vinden het niet kunnen dat Hummels het zogenaamde 'balconing' verheerlijkt en hij een slecht voorbeeld stelt voor de jeugd.



Ook Oliver Bierhoff, de teammanager van de Duitse nationale ploeg, heeft al gezegd dat hij er Hummels over zal aanspreken. "Het was erger geweest mocht hij met zijn hoofd eerst gesprongen hebben", aldus Bierhoff. "We zijn hier geen sociale media-politie, maar zullen hem toch even zeggen dat hij een rolmodel is. Al ken ik Mats als een intelligente kerel. Ik denk niet dat we hier teveel achter moeten zoeken."

Vrijdag spelen de Duitsers in Praag tegen Tsjechië. De 'Mannschaft' heeft al zijn zes WK-kwalificatiematchen gewonnen en kan, mits de andere resultaten in de poule meevallen, dan al zeker zijn van kwalificatie. In het andere geval kan er na de thuismatch tegen Noorwegen, maandag in Stuttgart, gevierd worden.