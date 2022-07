Duitse bond kondigt einde aan van ‘Die Mannschaft’: te arrogant en niet respectvol

De bijnaam is vooral populair in het buitenland, zegt DFB-voorzitter Bernd Neuendorf. “Maar feit is dat de naam bij fans in eigen land soms kritisch wordt bekeken.” Peilingen hebben dit onlangs bevestigd. Veel Duitsers vinden de term te arrogant en niet respectvol tegenover andere teams.

De aanduiding ‘Die Mannschaft’ werd in 2015 ingevoerd, een jaar na de wereldtitel in Brazilië. Daarvoor omschreef de Duitse bond het team als ‘Nationalelf’. Het besluit werd destijds met gejuich ontvangen. “We hebben veel namen, maar geen enkele geeft zo goed weer waar we voor staan: creativiteit, kracht, respect, fair play, samenhorigheid en solidariteit”, zei teammanager Oliver Bierhoff toen.

Omwille van de povere resultaten de laatste jaren werd de naam echter in twijfel getrokken.

Op het komende WK zit Duitsland in een poule met Spanje, Costa Rica en Japan.