Dubbelslag voor Marianne Vos in de Tour: ‘Ik ga afzien in het geel’

Vier rensters kozen voor de vroege vlucht: de Nederlanders Sabrina Stultiens, Femke Gerritse, Marit Raaijmakers en de Israëlische Rotem Gafinovitz. Meer dan drie minuten kregen ze nooit. Op de enige hindernis van de dag, de Côte de Tigeaux, graaide Gerritse twee bergpunten mee en Raaijmakers één, waardoor die laatste de bergtrui overnam van ploegmate Femke Markus.

Team DSM controleerde en toen op 90 kilometer van het eind Trek-Sega­fredo vooraan post kwam vatten en Ellen Van Dijk het tempo de hoogte in joeg, was iedereen alert. Toch zorgden waaiers voor breuken en in geen tijd kromp de bonus van de vluchters. Onder meer Sanne Cant en Belgisch kampioene Kim de Baat vielen terug in een tweede groepje.

Valpartijen

De vluchters waren eraan voor de moeite. Net toen ze werden gegrepen, kwam Julie De Wilde samen met Sandra Lévenez ten val. De jongste deelneemster van deze Tour was op achtervolgen aangewezen, maar kon opnieuw aanpikken.

Nieuwe aanvallen bleven uit, terwijl nog meer valpartijen de wedstrijd ontsierden. Onder meer Marta Cavalli, een van de favorieten voor het klassement, kwam ten val. De Italiaanse zou later opgeven. Intussen was Maike van der Duin weggesprongen en ze passeerde als eerste de finish in de plaatselijke ronde. Geletruidrager Wiebes versloeg niet veel later Lotte Kopecky en Marianne Vos om plek twee in de strijd om de groene punten.

Na die sprint zette wereldkampioene Balsamo door. Ook Marianne Vos, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma en Silvia Persico sloten aan. Van der Duin wist eveneens voorop te blijven. Hun ­voorsprong liep op naar 30 seconden. Team DSM en Movistar, de ploegen van Wiebes en Annemiek van Vleuten, moesten alle zeilen bijzetten. Het peloton lag in stukken en brokken, en kwam geen stap dichter.

Borghini trachtte haar medevluchters nog te verrassen, maar zonder succes. Op de zware aankomststrook stond er geen maat op Vos, die naar de zege en de gele trui sprintte. Julie De Wilde eindigde als zevende en eerste Belgische.

‘Heel speciaal’

Het was Marianne Vos die in 2013 een petitie onder de neus van ASO schoof met de roep naar een eigen Tour voor vrouwen. Negen jaar later mag ze het gelukkig nog meemaken. “Heel speciaal”, vindt ze. “Age is ­nothing but a number, toch? (lacht) Ik ga hier geen kansen laten liggen, er kan immers van alles gebeuren in deze week. Dat we een gat zouden slaan na die tussensprint en dat we die vlucht ook met succes zouden kunnen afronden, had ik evenwel niet verwacht.” “Ik ga afzien in dit geel, maar er ook heel hard van genieten.”