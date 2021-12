Dubai, pretpark voor rijke voetballers: ‘Je kunt hier skydiven en racen met quads’

Anderlecht en Antwerp mijden uit coronavrees liever een stage in Dubai, maar voor veel topvoetballers blijft de lokroep groot. Op sociale media posten ze gretig vakantiekiekjes uit het emiraat, van luxehotels over kamelensafari’s tot gouden steaks.

Voor elke rechtgeaarde wereldvoetballer is het haast een must om er ooit over de vloer te komen: het befaamde Nusr-Et Salt Bae Steakhouse in Dubai. De Turkse topchef Nusret Gökçe schotelt er een goudgekleurde steak voor die hij met de nodige show versnijdt en zout – het ritueel is een internethit.

Dit eindejaar was het de beurt aan Rode Duivel Thibaut Courtois om aan te schuiven aan tafel. Zijn foto circuleert gretig op sociale media, net zoals eerder bij Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Eén keer ontstond er zelfs een heuse rel over. Toenmalig Bayern-speler Franck Ribéry had nogal pittig gereageerd op jaloerse internetreacties bij zijn gouden steak: “Jullie zijn ongetwijfeld door een gescheurd condoom op de wereld gekomen.”

Burj Khalifa

Dubai is dus een populaire trekpleister voor topvoetballers. Ook Club Brugge-smaakmaker Noa Lang brengt er dit eindejaar door. Hij postte het obligate kiekje van de Burj Khalifa, met 828 meter het hoogste gebouw ter wereld. De toren glinstert dezer dagen als een gigantische kerstboom. Omdat pas de Globe Soccer Awards zijn uitgereikt in het emiraat vertoefden wereldtoppers Robert Lewandowski en Kylian Mbappé er; de Fransman zal wellicht even geschrokken zijn als hij zichzelf reuzengroot op de Burj Khalifa geprojecteerd zag.

Nog Belgische spelers in Dubai rond deze tijd zijn Dries Mertens – zijn vrouw Kat Kerkhofs deelde al een romantische foto – en Benito Raman met zijn gezin. De Anderlecht-man is zichtbaar onder de indruk van alle wolkenkrabbers.

Robert Lewandowski en Kylian Mbappé waren in Dubai voor de Globe Soccer Awards, uitgereikt door de Europese clubs en makelaars. Beeld AFP

Nochtans houden voetbalclubleiders hun hart vast als ze hun spelers tijdens de coronacrisis naar Dubai zien trekken. Antwerp en Anderlecht zegden hun geplande stage af. Mogelijk liep Courtois het virus in Dubai op. “Ik heb geen symptomen en verblijf volgens het protocol in zelfisolatie”, schreef de doelman van Real Madrid op Twitter. “Ik hoop de trainingen zo spoedig mogelijk te hervatten.”

Vijfsterrenhotels

Zie de emiratenstaat als een modern pretpark voor topvoetballers. Christian Wilhelmsson kan het weten. De ex-speler van Anderlecht baat er al jaren een fitnesszaak uit. “Het weer is in december ideaal in Dubai. Vanuit Europa sta je er met een rechtstreekse vlucht na amper zes uur, andere exotische oorden zoals de Malediven of de Fiji-eilanden zijn veel verder weg. En Dubai biedt alle mogelijke entertainment.”

Voetballers verblijven graag in prestigieuze vijfsterrenhotels als uitvalsbasis voor alle attracties. Wilhelmsson: “Hier kun je goed op restaurant gaan, de shoppingcomplexen zijn gigantisch, wie actie wil doet woestijnsafari’s of races met quads in het zand, je kunt skydiven en er zijn grote waterparken voor voetballers met kinderen. Voor de vrijgezellen zijn er vele nachtclubs. Dubai is ook heel veilig, dat vinden topvoetballers met een gezin belangrijk.”

Bij zijn opsomming is Wilhelmsson nog onvolledig: Dubai beschikt over de beste golfcourts ter wereld, waar sommige topvoetballers graag een dagje rondhangen.

Rode Duivels Thibaut Courtois en Dries Mertens zijn ook op vakantie in Dubai. Beeld Instagram

Zelf krijgt Wilhelmsson door zijn fitnesszaak veel geblesseerde profspelers over de vloer die hun vakantie combineren met fysiek herstel. Hij is lang niet de enige. “In Dubai hebben zich heel wat gerenommeerde persoonlijke trainers gevestigd die vroeger bij grote voetbalclubs werkten. Belangrijke atleten revalideren graag voor vier à vijf dagen in Dubai om work-outs te doen. De sportvelden zijn vlekkeloos hier. Dubai is een welkome break van de gewone training.”

Handig meegenomen voor topvoetballers die in Dubai winterstages doen: warmweertraining heeft wetenschappelijk eenzelfde effect als hoogtetraining.

Droomwereld

Het beste woord om Dubai te omschrijven: luxe. Zeker de hotels hebben een exclusief karakter. Voor een nachtje in het eerste zevensterrenhotel ter wereld, de Burj al Arab in de vorm van een bootzeil, betaal je in de eindejaarsperiode tussen 5.000 en 7.000 euro. Die prijs zakt na januari naar circa 1.500 euro per nacht.

Volgens een andere insider die in Dubai woont logeren de superrijken nu in andere hotels die de Burj al Arab nog overtreffen. “Sommige services in Dubai vind je gewoon niet in Europa. Veel hotels bieden persoonlijke butlers aan die je 24 op 24 uur begeleiden. Alles is pico bello in orde. Dubai is gebaseerd op dromen, het is een groot fantasialand. In België zul je in een sterrenrestaurant wellicht veel beter kunnen eten, maar in Dubai kun je het wel op de 86ste verdieping doen met een fantastisch uitzicht.”

Het bovengemiddelde loon van een topvoetballer is welkom om in Dubai te genieten van alle luxe. Wilhelmsson draait niet rond de pot. “Het is hier niet goedkoop om te leven of op vakantie te gaan. Je kunt hier in korte tijd veel geld spenderen.”

Nog een voordeel voor voetbalsterren: de anonimiteit: “Niemand valt een Pogba of Ibrahimovic lastig voor een handtekening of foto, dat is hier not done”, zegt de insider. Al waarschuwt hij dat, los van de ongelimiteerde vrijheid in Dubai, ook de sterren zich moeten houden aan de regels. “De politie is niet zichtbaar op straat, maar als je te snel rijdt of dronken een ongeval veroorzaakt zijn de boetes en straffen enorm. Bij een zware overtreding vlieg je meteen de gevangenis in of ze zetten je het land uit.” Al is dat voor topvoetballers in Dubai geen issue. “Ze rijden hier allemaal rond met privéchauffeurs.”