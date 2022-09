Droomweekend voor 16-jarige Julien Duranville bij Anderlecht

Zijn eerste goal met de U23 in 1B tegen RWDM en zijn eerste goal voor de A-ploeg tegen OHL. Wat een droomweekend voor Julien Duranville (16). Een welgemikte plaatsbal, uit stand dan nog. Contradictorisch voor een 16-jarige jongen wier bijnaam ‘de bliksemschicht’ is.

“16? Ik wist zelfs niet dat hij zo jong was”, zei de debuterende Vertonghen over Duranville. “Ik kende zijn naam zelfs nog niet.” Dat is alvast veranderd. Door het uitvallen van een aantal spelers met buikgriep, viste Mazzu hem op voor de A-kern. Duranville joeg een schicht van enthousiasme door het stadion met zijn energieke speelstijl. Eindelijk wat schwung in de paars-witte elf.

“We weten wat Julien ons kan bijbrengen”, zei Mazzu. “Maar we willen vooral geduldig zijn met hem.” Vraag is waar Duranville de meeste progressie kan maken. Door regelmatig te spelen in 1B of door korte invalbeurten te maken in de A-ploeg als joker. “Als we voelen dat hij nuttig kan zijn bij ons zal hij zeker zijn kansen krijgen.”

Duranville is een schoolvoorbeeld waarom ze bij Anderlecht hemel en aarde bewegen om het aantal spelers op het wedstrijdblad uit te breiden. Anderlecht sprong een gat in de lucht toen hij vorig jaar een nieuw contract tekende tot 2024. CEO Peter Verbeke in de documentaire ‘Mauve’: “Julien heeft alles om de nieuwe Doku te worden.” En om de nieuwe chouchou van het Park te worden.