Drievoudig Gouden Schoen Wilfried Van Moer (76) overleden

Van Moers overlijden komt als een donderslag bij heldere hemel. Gisteren werd hij met een hersenbloeding naar het ziekenhuis van Leuven overgebracht, waar hij vandaag overleed.

De middenvelder was een van de grootste voetballers die ons land ooit gekend heeft. Van Moer - alias ‘De Kleine Generaal’ - begon zijn carrière bij SK Beveren, om daarna bij Antwerp en vooral Standard furore te maken. In 1966, 1969 én 1970 won Van Moer de Gouden Schoen. In 1976 zette hij op z’n 31ste een stap terug. Eerst door bij degradatiekandidaat Beringen te gaan spelen, nadien keerde hij terug bij SK Beveren om zijn carrière uiteindelijk af te sluiten bij Sint-Truiden.

Wilfried Van Moer. Beeld Photo News

Desondanks die stap terug viste bondscoach Guy Thys Van Moer terug op bij de Rode Duivels, waarvoor hij in totaal 57 caps verzamelde. Bij de nationale ploeg speelde hij zich als draaischijf zodanig terug in de kijker - onder meer met een finale op het EK ‘80 - dat hij in 1980 vierde werd in de verkiezing van de Gouden Bal, de prijs voor beste voetballer ter wereld.

Na zijn spelerscarrière bleef Van Moer in de voetbalwereld actief als trainer, vooral in de lagere reeksen, bij achtereenvolgens STVV, FC Assent, SK Beveren en KTH Diest. In 1995 werd hij assistent van Paul Van Himst bij de Rode Duivels, waar hij een jaar later overnam als bondscoach. Na enkele maanden werd hij bedankt voor bewezen diensten en zei hij het voetbal als coach vaarwel.

Van Moer was de voorbije jaren nog regelmatig te zien als toeschouwer in de tribunes van ‘zijn’ club Standard