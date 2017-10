Dries Mertens ziet uitstekend 2017 beloond: Belg staat op de shortlist van Gouden Bal

Dat Dries Mertens aan een uitstekend jaar bezig is, hoeft geen betoog. Niemand die in de Serie A in 2017 vaker de netten deed trillen dan de Leuvenaar. De Rode Duivel zit ondertussen al aan 24 treffers en 11 assists in de Italiaanse hoogste klasse. Daarom verdient de spits van Napoli dan ook een plek op de shortlist van de kandidaten voor de Gouden Bal. France Football loste vandaag vijf nieuwe namen en daar zat onze landgenoot ook tussen. Met Luis Suarez, Sergio Ramos, Philippe Coutinho en Jan Oblak heeft Mertens alvast fraai gezelschap. Eerder werden Neymar, Luka Modric, Paulo Dybala, Marcelo en N'Golo Kanté al bekendgemaakt.