Dries De Bondt realiseert een droom in de Giro: ‘Ongelooflijk dat het me is gelukt’

Tussen alle klauterpartijen door kreeg het Giro-peloton vandaag nog eens een vlakke etappe voor de wielen geschoven. De laatste kans voor de overgebleven sprinters op een ritzege én een dagje om uit te blazen voor de klassementsmannen. Voor João Almeida begon de dag dramatisch: de Portugees, vierde in de stand, werd afgelopen nacht wakker met keelpijn en testte vanochtend positief op het coronavirus. Zijn podiumdroom kwam zo abrupt ten einde.

Over naar de koers dan. De immer bedrijvige Dries De Bondt had er opnieuw zin en trok met drie kompanen op pad. Naast de Italianen Davide Gabburo en Edoardo Affini kreeg onze landgenoot ook de Deen Magnus Cort mee. Een sterk viertal, dat beseften de sprintersploegen in het peloton ook. Vooral Quick.Step-Alpha Vinyl, Groupama-FDJ en UAE-Team Emirates lieten de teugels nooit vieren, waardoor de voorsprong nooit boven drie minuten klom.

Beeld Photo News

Terwijl witte trui Juan Pedro Lopez op achterstand geraakte en uiteindelijk meer dan 2 minuten zou verliezen, had het jagende peloton een vette kluif aan het viertal. Meer nog: ze zouden hen gewoonweg nooit meer terug zien. De Bondt en zijn kompanen werkten prima samen en begonnen met meer dan een minuut voorsprong aan de laatste lokale ronde in Treviso. In de slotkilometers kwam het peloton nog snel dichterbij, maar de vluchters mochten het onder elkaar uitvechten voor de zege.

Cort leek op papier de te kloppen man in de sprint, maar de Deen had geen antwoord in huis op de sterke aanzet van Affini. De Bondt had dat wel en vloerde de Italiaan met een half wiel. Na het Belgisch kampioenschap in 2020 boekte onze landgenoot zo zijn eerste ritzege in een grote ronde. Voor Alpecin-Fenix was het al het derde dagsucces in deze Giro, na de eerdere zeges van Mathieu van der Poel en Stefano Oldani.

In de achtergrond was het nog even schrikken toen Jai Hindley het peloton moest laten rijden, maar de nummer twee in het klassement had dat te danken aan een lekke band in de laatste drie kilometer. De Australiër verloor zo geen extra tijd op Richard Carapaz, die probleemloos het roze behield.

Beeld REUTERS

‘Prachtig samengewerkt’

Hoe hij dit tot een goed einde had gebracht, wilde de interviewer van De Bondt weten in het flashinterview. “Het was een wij-verhaal", antwoordde onze landgenoot. “Tot de laatste kilometer hebben we samengewerkt, we hebben nooit gepokerd. Ik wist dat Affini van ver zou aanzetten, dus ik moest in zijn wiel zitten. De druk lag bij Magnus, hij was op papier de snelste en heeft het grootste palmares. Maar we werkten echt prachtig samen, niemand sloeg een beurt over.”

Iedereen verwachtte een sprint in Treviso, maar dat is anders uitgedraaid. “Een sprint tussen Cavendish, Démare en co stond in de sterren geschreven, maar wij hadden tijdens de rit een plan gesmeed met ons vieren en we hebben ons daaraan gehouden. En het is gelukt, ik kan het niet geloven. Dit is een droom die uitkomt.”