Doorstoten tot Europese kwartfinales oogt lastig voor Union, Anderlecht en Gent

In de groepsfase van de Europa League was Union Berlin als ‘hippe broederclub’ nog een frisse opponent voor Union Sint-Gillis, voor de achtste finale oogt de sportieve missie heel zwaar. Union Berlin is in de Bundesliga gedeeld leider met Bayern en Dortmund. In de winter versterkte de club zich met twee wingbacks.

Union Sint-Gillis mag zich optrekken aan de 0-1-zege in de groepsfase in Berlijn, al volgde in de return een koekje van eigen deeg met 0-1-verlies. CEO Philippe Bormans had liever een andere opponent geloot om het Lotto Park bij de return te vullen. “Commercieel is Union Berlin het minst interessant. Maar we gaan vol voor onze kans, misschien komen we in een volgende ronde de Man Uniteds of Juve’s van deze wereld tegen.”

Coach Karel Geraerts mag zijn wedstrijdvoorbereiding van de groepsfase weer opdiepen. “We weten dat ons een zware tegenstander wacht, ze hebben pas Ajax uitgeschakeld.”

Villarreal uit vorm

Anderlecht komt uit tegen Villarreal. Het nummer negen uit de Jupiler Pro League tegen het nummer negen uit La Liga, ook dat is de charme van de Conference League. Terwijl Anderlecht in de Belgische competitie al vijf wedstrijden op rij ongeslagen is, zit Villarreal aan vier nederlagen op rij.

Een schril contrast met de ploeg die vorig jaar de harten van veel Europese voetbalfans veroverde. Onder Unai Emery haalde Villarreal de halve finale van de Champions League. Een seizoen eerder won Villarreal de Europa League, in de finale versloeg het Manchester United met penalty’s.

Emery vertrok in oktober naar Aston Villa. Met Quique Setién als opvolger loopt het een pak minder. Villarreal zag doelman Geronimo Rulli naar Ajax vertrekken, Arnaut Danjuma is op uitleenbasis naar Tottenham.

AA Gent krijgt een dubbele clash met Basaksehir, momenteel vierde in Turkije. Voor zijn voorbereiding kan Hein Vanhaezebrouck misschien aankloppen bij Mark van Bommel, want in de Conference League-voorronde beet Antwerp zijn tanden stuk op de Turken. Basaksehir heeft met Adnan Januzaj, Stefano Okaka (ex-Anderlecht) en Ahmed Touba (ex-Club Brugge) enkele bekenden van het Belgische voetbal in de rangen. Door de aardbevingen in Turkije speelde Basaksehir sinds begin deze maand geen matchen meer.

De heenwedstrijden staan donderdag 9 maart op de agenda, de terugwedstrijden volgen een week later. AA Gent zal de return in Istanbul al op woensdag 15 maart afwerken omdat stadgenoot Fenerbahçe ook nog in de Europa League actief is.