Door corona verschijnt Roglic met reserveploeg in Italië

Zelf oogde Primoz Roglic wel goed uit, donderdag tijdens een onlinepersconferentie. De hal waarin de Sloveen voor de gelegenheid had plaatsgenomen, zag er een beetje uit als de lege zalen waarin de Russische president Vladimir Poetin doorgaans zijn gasten ontvangt. Min de lange tafel.

Covid was ver weg op de vulkaan op het Canarische eiland Tenerife, waar Roglic de laatste drie weken heeft gezeten. Maar nauwelijks was Roglic terug op het Europese vasteland of hij kreeg te horen dat Tobias Foss en Robert Gesink uit de Giro-ploeg werden geschrapt. Beide renners gaven vorige week op in de Ronde van Romandië, alle twee hadden ze covid.

De Noor Foss is een hardrijder pur sang, hij is de wereldkampioen tijdrijden van Wollongong 2022. De Nederlander Gesink is een veteraan van vele grote rondes. Foss en Gesink worden door Jos van Emden en Rohan Dennis vervangen. En donderdag meldde ook Van Emden ziek af. Ook hij reed in Romandië. Zo belandde derde reserve Sam Oomen in de Giro-ploeg.

Ook geen Kelderman

Bij Jumbo-Visma houden ze doorgaans van een keurige planning. Toch moest sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman in minder dan een maand een halve Giro-ploeg vervangen. Begin april is namelijk ook Wilco Kelderman uit de selectie gehaald. Kelderman kwam in maart ten val in Tirreno-Adriatico, hij miste enkele weken training. Bij de ploeg vertrouwden ze het niet en op 7 april, één maand voor de start van de Giro, werd beslist dat de Amerikaan Sepp Kuss de plaats van Kelderman zou innemen.

Of Roglic dat allemaal vervelend vindt? “Het is niet optimaal en het is zeker niet wat ik wilde dat zou gebeuren”, zei hij. “Maar als je ziek bent of ziek bent geweest, kun je niet op het hoogste niveau presteren. Ik ben blij met wie hier wel is.”

Roglic haalde een beetje de schouders op. “Voor mezelf verandert er niet veel. Ik doe wat ik moet doen, ik ga het beste van mezelf geven en dat geldt ook voor mijn ploegmaats. We zullen nu natuurlijk andere strategieën moeten uittekenen. Alle renners hebben hun eigen specialiteit. Je kunt Foss niet met Gesink vergelijken. En Oomen is Van Emden niet.”

Dat deze Ronde van Italië een tweestrijd wordt tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel, daar gaat iedereen nu wel van uit. “Evenepoel is zeker een van de sterkste renners aan de start. Hij heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, dat bewijst dat hij in grote vorm is. Of ik hem heb geanalyseerd? Het is simpel: om hem te kloppen moet ik gewoon een beetje sneller zijn dan hij aan de finishlijn. Dat is geen hogere wetenschap.”