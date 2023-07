Doodstille vulkaan levert zowaar drie winnaars op: Woods, Pogacar en Vingegaard

Twee wedstrijden voor de prijs van één leverde de Tour-etappe naar de Puy de Dôme op. Het ging om de ritwinst en daarachter om de eindzege in een voor de renners vreemde ervaring: eerst fietsen in oorverdovend lawaai, dan opeens in doodse stilte.

Voor de ene liefhebber een anticlimax, voor de andere een bloedstollende strijd: de wielersport liet zich gisteren van haar unieke kant zien op de flanken van de Puy de Dôme. De steile vulkaan in de Auvergne was voor het eerst in 35 jaar opgenomen in de Tour de France en de winnaar van de etappe zou min of meer automatisch een plaats verwerven in het geschiedenisboek van de Tour.

Echter: boven op de Puy de Dôme kwam Jonas Vingegaard noch Tadej Pogacar als eerste over de finish en daarin school een lichte teleurstelling. De twee zijn in een gelijk opgaande strijd verwikkeld om de Tour-zege, over twee weken in Parijs. Ze passeerden beiden de streep op ruim acht minuten na ritwinnaar Michael Woods, een 36-jarige Canadese klimspecialist.

Meeslepend was het gevecht wel tussen de Tour-winnaar van vorig jaar en die van de twee jaren daarvoor. En vreemd voor ze, want waar ze tot vier kilometer van het einde door een tunnel van oorverdovend geluid fietsten – toeschouwers stonden vier rijen dik – voltrok de vulkaanklim zich in gepaste stilte. De Puy de Dôme, Unesco-werelderfgoed, was immers ten strengste verboden voor publiek.

De tv-helikopter had dan ook vrij zicht op de Deen en de Sloveense kopman van UAE, die geplakt tegen de bergwand op de almaar scherp omhoog draaiende weg ‘Het Duel 2023’ uitvochten. Hoewel Vingegaard zijn gele leiderstrui behield, werd Pogacar de morele winnaar. Hij pakte acht tellen op de kopman van het Nederlandse Jumbo-Visma, die met een voorsprong van slechts zeventien seconden de eerste rustdag ingaat.

Eerbetoon aan ‘Poupou’

Eerst was er de start van de negende etappe in Saint-Léonard-de-Noblat, de woonplaats van de lievelingsrenner voor veel Fransen, Raymond Poulidor. ‘Poupou’, overleden eind 2019, is de opa van Mathieu van der Poel, die op het presentatiepodium een fiets van zijn grootvader cadeau kreeg. De kleinzoon begon aan een dankwoord, maar dat stolde in zijn emoties. Van der Poel, geen klimmer, kwam uiteindelijk bijna een half uur na Woods boven.

Een kunstwerk van Raymond Poulidor in zijn thuisdorp Saint-Léonard-de-Noblat, tevens vertrekplaats van de negende rit. Beeld AFP

Het was vrijwel meteen na de start duidelijk dat de klassementsrenners geen belangstelling hadden om de op voorhand iconische rit naar de Puy de Dôme te winnen. Veertien voor het eindklassement kansloze renners kregen vrij baan. Woods van Israel-PremierTech was met een half uur achterstand op de gele trui dan nog een van de best geklasseerde vluchters.

Niemand in de kopgroep vertegenwoordigde een ploeg die de Tour wil winnen. Jumbo-Visma had dus ook geen, wat ze noemen, satellietrenners vooruit die Vingegaard zouden kunnen opvangen als die er met vaste meesterklimmersknecht Sepp Kuss aan was komen fietsen om de rit te winnen.

Ook UAE ontbrak, evenals het Ineos van Tom Pidcock, het Jayco van Simon Yates en het DSM-Firmenich van Romain Bardet. De dertigjarige Fransman reed voor eigen publiek en had grootse plannen op de Puy de Dôme. Op de slotklim van 13,3 kilometer was minstens de helft van de kartonnen aanmoedigingen voor de renner die de puist elke ochtend zag liggen vanuit zijn jongenskamer.

De Canadees Michael Woods (Israel-Premier Tech). Beeld BELGA

Vanaf de eerste beklimming in de Tour, in 1952, verwierf de Puy de Dôme een mythische status. Maar in 1988 hadden de private eigenaren genoeg van de aantasting van het kwetsbare en unieke vulkaangebied. De Tour was niet meer welkom. Totdat na eindeloos onderhandelen en het accepteren van concessies (die ze van geen enkele aankomstplaats zouden pikken) de Tour-organisatie de klim dit jaar weer in het parcours mocht opnemen onder de naam: Le (Re)Tour.

Pechvogel Jorgenson

De etappe werd een voorbeeld werd van iets wat het wielrennen ook bijzonder maakt: twee wedstrijden voor de prijs van één. Vooraan ging het om de ritzege, ruim een kwartier daarachter om het klassement.

Wat het eerste betreft: hartverscheurend was het voor de verliezer van de dag, Matteo Jorgenson, het 24-jarige Amerikaanse klimtalent van Movistar. Hij begon met ruime voorsprong aan de publiekloze kilometers en leek klaar voor zijn langverwachte doorbraak. Maar 400 meter van het einde kwam Woods voorbij en Jorgenson kwam die mentale tik niet te boven.

De klassementsrenners reden aanzienlijk sneller omhoog, blijkt uit fietsapp Strava. Niemand kwam echter aan Bardets toptijd van 26 juni, hijzelf ook niet. Over de hele klim van ruim 13 kilometer was Pogacar de sterkste en 20 procent sneller dan Woods. De laatste 5 kilometers aan 11 procent reed de Sloveen gemiddeld 18,2 kilometer per uur omhoog, tegen 17,8 voor Vingegaard.

“Het was dan wel geen overwinning,” zei een blije Pogacar, “een kleine zege is het wel.” Dat vond de ploegleiding van Jumbo-Visma ook. “Ze zitten dicht bij elkaar, maar Pogacar was vandaag wel een stukje beter”, verklaarde sportief directeur Merijn Zeeman tegen de website WielerFlits. De ploegleider van UAE, Mauro Gianetti, riep kopman Pogacar maar meteen uit als dé favoriet voor de Tour-zege.

Zover was Vingegaard bepaald niet. “Deze klim ligt mij niet en Tadej wel”, legde de titelverdediger uit. De Deen is niet van het korte, steile werk maar van de eindeloos lange klimmen in eindeloos lange bergetappes, liefst meerdere achter elkaar en liefst in de Alpen. “En die moeten nog komen.”