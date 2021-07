Donnarumma uitgeroepen tot speler van het toernooi: ‘Uitzonderlijk gepresteerd’

“We presteerden uitzonderlijk, we zijn supergelukkig nu”, reageerde de doelman van AC Milan, die deze zomer zo goed als zeker naar PSG verhuist.

“We zeiden dat het op details zou aankomen en we deden het. Het is ongelooflijk, we zijn een fantastisch team en we verdienen het allemaal. We geven nooit op, zelfs niet als we een vroege goal tegen krijgen. Het was niet makkelijk, ze verdedigden goed. Maar we waren spectaculair, we waren geweldig.”

