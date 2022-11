Dominik Thalhammer volgt Vanderhaeghe op bij KV Oostende

De Oostenrijker Dominik Thalhammer (52) is de nieuwe trainer van KV Oostende. Hij volgt er Yves Vanderhaeghe (52) op, die begin deze week de bons kreeg. Het clubbestuur was van mening dat de resultaten onder Vanderhaeghe tegenvielen en er was onenigheid over de opgestelde spelers. Thalhammer moet KVO nu weer op het juiste spoor krijgen.

“Met Dominik keren we terug naar een spelstijl die we goed kennen en waarmee we eerder al succes behaalden”, zegt CEO Gauthier Ganaye. Opvallend: toen Vanderhaeghe in november 2021 zijn C4 kreeg bij Cercle, was zijn opvolger ook al Dominik Thalhammer.

Hij tekende een contract bij de kustclub tot de zomer van 2024. Oostende is momenteel de nummer veertien op de ranglijst, met slechts twee punten voorsprong op de degradatieplaatsen.