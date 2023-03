Dominante Pogacar geeft eindwinst extra glans met derde ritzege

Parijs-Nice eindigt traditioneel met een korte maar venijnige slotetappe in het middengebergte achter de pittoreske Azuurkust, en dat was dit jaar niet anders. Tussen de start en aankomst in Nice wachtten slechts 118 kilometer, maar wel vijf gecategoriseerde beklimmingen. Geen spek naar de bek van de sprinters. Belgisch kampioen en ritwinnaar Tim Merlier was een van de niet-starters.

Het grillige parcours zette aan tot aanvallen en de eerste die dat deed, was de Deense bolletjestruidrager Jonas Gregaard. De actiefste renner van deze Parijs-Nice verzekerde zich onderweg van eindwinst in het bergklassement. In het constant veranderende wedstrijdverhaal kozen onder meer de Belgen Oliver Naesen en Kobe Goossens voor de aanval. In de achtergrond was Tim Wellens een van de werkmieren van UAE Team Emirates die controleerden in het peloton.

Op zijn trainingsparcours verdedigde leider Tadej Pogacar een voorsprong van twaalf seconden. Onderweg werden dat er veertien: achter de rug van de Nederlandse vluchter Wout Poels bleef Pogacar in een felbevochten tussenspurt Gaudu voor.

Op de laatste beklimming van de dag, de befaamde Col d’Eze, beperkte Pogacar zich niet tot zijn gele trui verdedigen: na een aanval van Simon Yates ging de Sloveen zelf prikken op een van de steilste stroken. Een versnelling met zoveel panache dat niemand van de concurrentie ook maar probeerde om te volgen. Pogacar bouwde bergop een voorsprong uit van driekwart minuut en kwam in de technische afdaling die volgde niet meer in de problemen.

Aan de aankomststreep op de Promenade des Anglais bedankte Pogacar het talrijk opgekomen publiek met een buiging. Hij had nog 33 seconden voorsprong op een groep van vier achtervolgers, waar Vingegaard de sprint voor de tweede plaats won voor Gaudu, Yates en Matteo Jorgenson.