Dominant Cercle verdiende meer dan een punt in Brugse derby

Een beteuterde Scott Parker beseft na het gelijkspel tegen Cercle Brugge dat hij al serieus onder druk komt te staan: ‘Dat er twijfels zijn over mij? Ik weet hoe goed ik ben, dat heeft de geschiedenis me geleerd.’

Cercle-trainer Miron Muslic vond Club ruthless. Genadeloos. Enkel en alleen omdat blauw-zwart twee keer scoorde. Eerst na een snelle tegenaanval via Jutglà en Lang, in de tweede helft met een schitterend schot van Nielsen. Voorts was Club vooral slecht. Niet agressief genoeg, te weinig intensiteit.

Noa Lang zei het als volgt meteen na de wedstrijd toen hij de spelerstunnel binnenstormde. “‘F*cking p*ssy’s, elke f*cking week.” Samen met Simon Mignolet was hij de enige met recht van spreken. De twee die hun normale niveau benaderden. Zij moesten lijdzaam toezien hoe de landskampioen opnieuw twee keer een voorsprong verspeelde na slap verdedigen. Hun coach keek evenzeer met grote ogen toe vanuit de dug-out.

Parker gaf een aangeslagen indruk in de persconferentie na afloop. Hij had niet verwacht dat Club door deze ondergrens zou gaan. “Ik ben ontgoocheld in onze prestatie”, zuchtte de Engelsman. “In het resultaat niet zozeer, Cercle speelde goed. Wij konden hun agressiviteit nooit evenaren. We maakten het hen te gemakkelijk. De manier waarop wij speelden… Daarmee kan je geen wedstrijden winnen. We haalden het niveau niet dat we moeten halen. We hebben twee stappen achteruitgezet. Het is eigenlijk onaanvaardbaar.”

Parker ging zijn eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg. Op de kritiek dat hij zijn basiself opnieuw door elkaar gooide - Sylla, Nielsen en Jutglà kwamen in de ploeg - zei hij: “Ik heb veranderd op basis van wat ik dagdagelijks zie op training. Die informatie is misschien anders dan degene die jullie krijgen. Maar we hadden vorige week een moeilijke match tegen Benfica. Er waren spelers die geen honderd procent waren, wel tachtig procent. Het zijn keuzes die wij als technische staf moeten maken. En uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijke. Om de beste en de fitste spelers met het beste vormpeil op te stellen. Had ik er een paar verkeerd? Misschien wel. Ik verwijt niemand iets, trouwens. Ik zit in de trainersstoel, ik moet de keuzes maken en ik moet er iets aan doen. Dat zal ook gebeuren.”

Was de Brugse coach de voorbije weken nog redelijk positief over de vooruitgang van zijn team, dan beseft hij nu dat Club in een existentiële vormcrisis zit. “Defensief geven we te veel kansen weg, onze structuur moet beter, positioneel is het niet goed en aanvallend creëren we te weinig kansen. De spelers leven wel degelijk inspanningen, dat stel ik niet in vraag. Ik vond ons vijfenveertig minuten schitterend spelen tegen Benfica. Alleen gaat het met fits and starts. Vrij vertaald: met horten en stoten.”

Krijgt Parker dit nog gekeerd bij Club? Wat zijn spelers tegen Cercle lieten zien, moet een van de zwakste prestaties geweest zijn van de voorbije seizoenen. Bovendien wordt het vanaf nu week na week vechten om in de top vier te blijven. Ook dat is men niet gewend op Jan Breydel.

Op vragen over zijn toekomst antwoordde hij open en gedecideerd. “Ik ben niet naïef of dom. Ik snap dat er vragen gesteld worden. Ik weet welke job ik doe en ik ken de huidige wereld waarin we leven. Als trainer ben je altijd één resultaat verwijderd van twijfels. En we slagen er niet in om te winnen. Maar ik weet hoe goed ik ben. Dat heeft de geschiedenis me geleerd. Ik zal alles geven wat ik in mij heb om de situatie om te draaien.”

Hopelijk voor hem, doen de spelers dat de komende weken ook. Denis Odoi was in elk geval streng voor zichzelf en zijn ploegmaats, zij het op meer subtiele wijze dan de furieuze Lang. “We hadden geen antwoord op het spel van Cercle”, bekende de Leuvenaar. “Wij waren echt nergens. Een remedie voor onze malaise zie ik niet. Alleen met hard werk kunnen we dit keren, maar die realiteit kenden we een maand geleden ook al. Onze standaard ligt hoger dan wat we nu brengen. Wij zijn Club Brugge, maar dat hebben we niet getoond. Ja, de coach was kwaad. Terecht, en dan kijk ik ook naar mezelf.”

Na de derby die het van begin tot eind had gedomineerd, werd de loftrompet afgestoken over de prestatie van Cercle Brugge. En over het ‘high intensity football’ dat groen-zwart nu al maanden met succes opdist. Miron Muslic maakte er een vechtmachine van, die ondertussen 30 punten pakte in 17 wedstrijden. Zestig procent, een hoog gemiddelde voor zonder twijfel het fitste team van de reeks.

Club Brugge vond er geen pasklaar antwoord op. Zoals recent ook Union, AA Gent en Standard twee of drie punten achterlieten op Jan Breydel. “Ik ben extreem trots op wat mijn groep ook nu weer toonde”, glom Muslic na afloop. “Tegen een team dat Champions League speelt, en wij als jongste team van de reeks. Allemaal zijn ze tot het uiterste gegaan, maar ik wil voor één keer toch de prestatie van Thibo Somers er uit lichten. Niet te geloven hoe die bleef doorgaan. Twee keer wordt ons enthousiasme afgestraft, maar we knokten terug. Voor ons zijn dit dan ook geen twee verloren punten, integendeel.” (FDZ/LUVM)