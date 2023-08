Doku mag nu zelf leren van grootmeester Guardiola: ‘Ik groeide op met tikitaka’

Een pleintjesvoetballer uit Borgerhout trekt voor 65 miljoen euro naar Manchester City. De steile opmars van Jérémy Doku, dribbelvaardig en snel, is opmerkelijk. Houden hij en zijn spieren stand in de Premier League?

Op 8 september 2020 won België op de Heizel met 5-1 van IJsland. Jérémy Doku scoorde die dag in zijn eerste basisplaats voor de Rode Duivels. De assist kwam van Kevin De Bruyne. “Hij is vinnig, snel en hij kan dribbelen”, zei De Bruyne destijds over de winger. “Natuurlijk maakt hij soms een fout, maar wie doet dat niet? Doku is een ruwe diamant.” Drie jaar later worden de twee ploegmaats bij Manchester City, tenminste als de 21-jarige Doku slaagt voor zijn medische tests.

Uit een interview in 2021: “Het pleintje Bloementuin aan Linkeroever of Borger in Borgerhout; als kleine jongen was ik altijd buiten aan het spelen met een bal. Door weer en wind, zon en regen. Ik kwam pas laat thuis. En zelfs thuis speelde ik verder met de bal, al was mama daar niet zo blij mee. Iedereen in de stad kent me nog, hoor. Zij weten dat ik de beste was.”

Kevin De Bruyne en Jérémy Doku tijdens de interland tegen IJsland in 2020. Beeld Photo News

Sommigen zullen bovenstaande woorden zien als arrogantie, zij die hem kennen weten beter. Doku heeft altijd het nodige zelfvertrouwen gehad. Toen hij het spelletje leerde op de pleintjes in Antwerpen of toen hij doorbrak bij Anderlecht. “Bij de eerste bal die ik kreeg op training dribbelde ik ze allemaal. Iedereen was in shock, ik was pas zestien jaar.”

Contract van Coucke

Doku was een van de grootste talenten die Neerpede ooit heeft voortgebracht. Toen Marc Coucke vijf jaar geleden bekendmaakte dat hij elf talenten een profcontract had aangeboden, was de toen zestienjarige Doku een van hen.

Dat was een huzarenstuk, vooral omdat Liverpool nadrukkelijk aan zijn mouw trok. In de jaren nadien bleef de interesse in de flankaanvaller toenemen. Zijn dribbels, zijn ongedwongenheid en zijn snelheid waren pluspunten. Uiteindelijk zou hij voor ongeveer 26 miljoen euro vertrekken naar Stade Rennes, een ploeg die kansen geeft aan jonge talenten en die toen Champions League speelde. Doku noemde het zelf “een stap die goed zal zijn voor mijn groei als voetballer”.

Maar na een uitstekend eerste seizoen, met 26 basisplaatsen, en een EK waar heel Europa hem leerde kennen in de kwartfinale tegen Italië ging het plots minder voor onze landgenoot. De ene blessure werd gevolgd door de andere. In Franse media zei hij daarover: “Het was geen makkelijke periode voor mij. Ik had een blessure, ik was hersteld, ik herviel… Maar ik wist dat de inspanningen terugbetaald zouden worden.”

Doku veranderde een paar dingen in zijn dagelijks leven. “Ik let meer op wat ik eet en wanneer ik ga slapen. Ook al deed ik vroeger niet n’importe quoi. Het is niet zo dat ik een nieuwe Jérémy Doku ben.” Hoewel de blessures terugkeerden, ook vorig seizoen, heeft hij nooit de moed verloren. “Je moet nooit bang zijn, anders verkrampen de spieren. Dat is niet goed. En mocht ik bang zijn, dan zou je dat direct zien in mijn spel.”

Geleerd van Kompany

Op het einde van vorig seizoen maakte Doku een doorstart en zag iedereen weer zijn enorme potentieel. Uiteindelijk zou hij nog vijf keer scoren in de laatste acht wedstrijden van de Ligue 1. Een lijn die hij de voorbije weken doortrok. In de eerste wedstrijd tegen FC Metz was hij onhoudbaar en scoorde hij opnieuw. Dat hij vorig weekend op de bank zat tegen Racing Lens was een teken aan de wand.

De onderhandelingen tussen Rennes en Manchester City waren vergevorderd, op persoonlijk vlak had Doku zijn keuze al langer gemaakt. Hij moet bij de Engelse topclub de vervanger worden van Riyad Mahrez en de concurrentie aangaan met onder meer Bernardo Silva en Jack Grealish.

“Ik groeide op met het tikitaka van Pep Guardiola”, zei Doku eerder. Het maakt dat Barcelona zijn favoriete ploeg is. “Daar houden ze van spelers zoals ik.” Guardiola was daar coach in die periode. De flankaanvaller mag nu samenwerken met een van de beste coaches van zijn generatie.

Vincent Kompany geeft tips aan de jonge winger bij Anderlecht, begin 2020. Beeld Photo News

Guardiola zal zijn licht wellicht ook hebben opgestoken bij Vincent Kompany, die Doku een betere speler maakte bij Anderlecht. “Hij kon veeleisend zijn. Zijn ervaring en zijn tactisch inzicht waren heel goed. Met mij was hij chill. Kompany weet hoe ik in elkaar zit, hoe hij mij moet aanpakken. Hij was een van de weinigen die me op mijn plaats konden zetten.”

Die veeleisendheid zal onder Guardiola niet anders zijn. Doku zal nog stappen moeten zetten. Zijn momenten beter kiezen, werken aan zijn efficiëntie én aan zijn lichaam. Meer nog dan in Frankrijk zullen de spieren week na week worden getest. Tegen de snelle fullbacks in de Premier League zal hij soms zijn gelijke in snelheid ervaren. Geduld wordt belangrijk. Guardiola krijgt er een diamant bij, aan hem om die verder te polijsten.

Nog dit: ook Anderlecht passeert langs de kassa. Het verkocht zijn jeugdproduct in 2020 voor 26 miljoen euro en dwong daarbij een doorverkooppercentage van 20 procent af op de meerwaarde. Het casht zo nog 7,8 miljoen. In totaal verdiende RSCA dus bijna 34 miljoen aan Doku.