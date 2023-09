Doku: ‘Ik ben 21 en Rode Duivel. Ik begrijp dat City 65 miljoen euro voor me betaalt’

De Rode Duivels spelen deze namiddag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne moeten de acties vooral van Jérémy Doku komen. ‘Ik leg de lat heel hoog’, zegt de youngster van Manchester City.

Eerder deze week, op de eerste verdieping van het nationale oefencentrum in Tubize. In de Legends Club geven zwart-witfoto’s van ex-internationals, inclusief hun statistieken, de zaal extra glans. Onderweg naar een beige-grijze zetel werpt Jérémy Doku (21) vluchtig een blik op de geschiedenis van ons voetbal. Zijn ogen blijven in de daaropvolgende twintig minuten onophoudelijk fonkelen.

Aan die muur wil jij met jouw foto toch ooit ook hangen?

“Daar doe ik het voor, ja. Een legende van het Belgische voetbal worden zou heel mooi zijn. Iemand naar wie de mensen opkijken, die de jeugd probeert na te doen.”

Wie was jouw voorbeeld?

“Ik had er meerdere. Ik hield van Ronaldinho. En van Messi natuurlijk. Toen ik jonger was, keek ik vaak naar video’s van hen en probeerde ik dingen na te doen, maar dat paste eigenlijk niet bij mij. Ik heb mijn eigen speelstijl.”

Ronaldinho en al zeker Lionel Messi domineerden jarenlang het internationale voetbal. Hoe hoog leg jij de lat?

“Héél hoog. De bedoeling is om wereldtop te worden. En niet alleen te worden, maar het ook te blijven. Hoeveel spelers zijn er niet aan de top geraakt waarna je niets meer van hen hebt gehoord? Zo wil ik niet zijn. Daarom is het goed dat ik streng ben voor mezelf. Zo blijf je alert en denk je niet: ik zit hier goed, ik heb het gemaakt. Mensen zitten op het vervolg te wachten.”

Je deelt op je 21ste al de kleedkamer met de wereldtop.

“Klopt, en ik ben blij met die stap, maar ik zal pas heel blij zijn als het goed gaat. Snap je? Zodra ik mijn contract bij City had getekend, wilde ik me tonen op training. Me bewijzen. Spelen. Ik ga écht, écht, écht niet achterover leunen omdat ik nu bij City zit. Ik leg mijn lat trouwens bewust zo hoog omdat ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en tot wat ik in staat ben.”

Je hoopt ooit de Ballon d’Or te winnen, zoiets?

“Ik hou sommige doelen liever voor mezelf, maar die ambities zijn niet te hoog gegrepen als ik naar mijn kwaliteiten kijk.”

De Champions League winnen?

“Sowieso. Iedereen wil de Champions League winnen. Dus ja, dat is een van mijn doelen.”

Doku bij zijn debuut in de Premier League. Beeld Photo News

Hoezeer verlang je om met Pep Guardiola te werken? Want net voor je transfer officieel was, moest de coach met spoed worden geopereerd aan zijn rug.

“Ik heb hem inderdaad nog niet gezien. Hij is momenteel in Barcelona aan het revalideren. Ik verlang wel om onder hem te spelen, omdat ik weet dat Guardiola me veel zal helpen. ‘Vinnie’ (Vincent Kompany, NP) leerde me bij Anderlecht ook veel bij. En aangezien hij zijn leerling is, weet ik dat Guardiola me naar een nog hoger niveau zal brengen.”

In een van je zeldzame interviews, in 2021, zei je: ‘Iedereen was in shock na mijn eerste training bij Anderlecht. Ik dribbelde ze allemaal op een hoopje.’ Was jij na jouw eerste training bij City ook in shock?

“Neen. Ik wíst dat Haaland zou scoren, dat Foden een hoge bal perfect controleert en zo verder. Alles wat ik op televisie al gezien had, zie ik nu in het echt. Dus in shock? Neen. Ik heb niemand ontdekt. Ook al is het live natuurlijk nog indrukwekkender. Dan zie je pas echt hun kwaliteiten.”

Je schrok destijds niet van de 27 miljoen euro die Rennes voor je betaalde. Het is intussen meer dan het dubbele, 65 miljoen.

“Dat is heel veel geld, tegelijk is het de markt van tegenwoordig. De transferprijzen zijn veel gestegen. Tien jaar geleden waren er niet zoveel spelers die voor 65 miljoen euro werden verkocht. Maar ik ben 21, speel bij de nationale ploeg en ben drie jaar geleden al eens voor 27 miljoen getransfereerd. Dan begrijp ik dat City nu 65 miljoen voor me betaalt.”

Weet je wat er nog drie jaar geleden is?

“Mijn debuut voor de Rode Duivels?”

Juist. 8 september 2020, thuis tegen IJsland. 5-1.

“Dit zal gek klinken, maar toen ik nog klein was heb ik mijn carrière een beetje uitgeschreven. Je kunt zoiets natuurlijk nooit voorspellen, er gebeuren altijd dingen die je niet verwacht zoals blessures of bepaalde keuzes, maar ik zit op schema. Ik wilde op een bepaalde leeftijd voor de Rode Duivels spelen, een EK en WK meemaken, naar het buitenland gaan… Wel, voilà.”

Kevin De Bruyne noemde jou na je debuut voor de Duivels een ruwe diamant. Roberto Martínez sprak over magie in je voeten. Wat is het mooiste compliment dat je tot dusver hebt gekregen?

“Dat ik niet te stoppen ben. On-stop-baar. Ja, dat vind ik het mooiste compliment.”

Ondanks die twee grote toernooien heb je nog maar veertien interlands achter je naam.

“Ik heb een jaar gemist bij de nationale ploeg. Tussen het EK en het WK was ik er niet bij, altijd geblesseerd. Dat was jammer, maar het is belangrijk dat je op zo’n moment je hoofd niet laat hangen.”

Hoe ambitieus ga jij volgend jaar op het EK zijn?

“Laten we beginnen met ons te plaatsen. We mogen daar niet zomaar van uitgaan. Als het ons lukt, dan moeten we België op de kaart zetten. Het is moeilijk om nu al te zeggen wat een realistische ambitie is. Dat hangt af van de groep waarin je belandt, hoe de vibe is, of iedereen speelt bij zijn club… Dat het bijvoorbeeld met De Bruyne gemakkelijker is dan zonder hem spreekt voor zich. Hij is heel belangrijk.”

