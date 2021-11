Doelpunt in 95ste minuut kegelt Antwerp uit Europa

Antwerp bleef gisteravond in Frankfurt steken op 2-2. Daardoor is het uitgeschakeld in Europa. Engels moest de wedstrijd aan zich laten voorbij gaan. De verdediger sukkelt met een lichte blessure. Bij Antwerp wilden ze geen enkel ­risico nemen met het drukke programma van de komende weken in het achterhoofd.

Frankfurt was na veertien minuten al op voorsprong gekomen via Kamada. Nog in de eerste helft bracht Nainggolan zijn team op gelijke hoogte met een fraaie volley. Nainggolan riskeert overigens een jaar rijverbod, het opnieuw afleggen van zijn examens en een boete van 420 euro voor zijn zware snelheidsovertreding en rijden onder invloed deze zomer in Antwerpen. Dat bleek gisteren bij het behandelen van de zaak door de politierechtbank.

Na het uur begon The Great Old feller druk te zetten. De Laet duwde een bal voorbij doelman Trapp, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Kort voor affluiten bracht Samatta de verlossing, zo leek het, maar Paciência kopte in blessuretijd de 2-2 nog tegen de touwen.