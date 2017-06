Djordjevic heeft geen letsel aan de ligamenten, maar blijft onzeker

Djordjevic moest gisteren al na zes minuten het veld verlaten in het eerste quarter van de wedstrijd. De aanvoerder van Oostende verscheen nadien niet meer op het parket, waardoor de vrees voor een zware knieblessure groter werd.



Vandaag maakte de kustploeg bekend dat de ligamenten in de knie van Djordjevic niet geraakt zijn, maar dat er wel een grote zwelling aanwezig is en hij daardoor onzeker blijft voor het vervolg van de finale.



De tweede wedstrijd van de finale in de play-offs van de Euromillions Basket League staat morgen in Brussel op het programma. Oostende staat aan de leiding na de overwinning (78-70) in de eerste wedstrijd van de finale in de eigen Versluys Arena.