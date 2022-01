Djokovoc boekt ‘zege’ en mag Australië in. Of gooit een minister nog roet in het eten?

Vooralsnog staat het Djokovic nu vrij om deel te nemen aan de Australian Open, waar hij het record van 21 grandslamtitels wil pakken. Het toernooi gaat over zeven dagen van start. Toch moet de tennisser niet te vroeg juichen. Volgens de regeringsadvocaat overweegt de Australische minister voor Immigratie, Burgerschap, Migrantendiensten en Multiculturele Zaken om Djokovic met zijn ‘persoonlijke bevoegdheid’ alsnog uit te zetten.

Minister Alex Hawke zal vandaag nog geen beslissing nemen. Hij liet weten dat hij geen overhaaste beslissing zal nemen. Hij kan Djokovic alsnog het land uitzetten als het van ‘publiek belang’ is en als hij ‘redenen’ heeft om het visum in te trekken.

De familie van de tennisser zegt alvast dat “de waarheid en rechtvaardigheid” gewonnen hebben. “Het is een grote uitdaging geweest voor ons als familie. We hebben alles gedaan wat we konden om aan de regels te voldoen”, klonk het op een persconferentie. “Ik wil iedereen bedanken die hem steunde”, zei moeder Dijana Djokovic. “Dit is zijn grootste zege in zijn carrière, groter dan een Grand Slam.”

Djokovic zelf heeft intussen gereageerd op Twitter. De tennisser heeft het quarantainehotel verlaten en is al aan het trainen voor het toernooi. “Ik ben de rechter dankbaar”, klinkt het. “Ondanks alles wat er gebeurd is, wil ik blijven en deelnemen aan de Australian Open.”

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) 10 januari 2022

De 34-jarige Djokovic zat sinds donderdag vast in een detentiehotel in Melbourne. In principe laat Australië alleen reizigers binnen die volledig gevaccineerd zijn, maar voor dit grandslamtoernooi kon voor tennissers een uitzondering worden gemaakt. Toch werd Djokovic door de douane tegengehouden. De tennisser zou niet hebben kunnen aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ beschikte. Daarop trok de douane zijn visum in.

Bij aankomst in Australië verkeerde de tennisser nog in de veronderstelling dat hij aan alle toegangsvoorwaarden had voldaan. Omdat Djokovic in de afgelopen zes maanden een coronabesmetting had doorgemaakt, had hij van de staat Victoria, waar het toernooi wordt gehouden, zo’n vrijstelling gekregen. Volgens de Australische premier Scott Morrison had Djokovic de aandacht op zichzelf gevestigd door zelf op sociale media over die vrijstelling te berichten.

Alles gedaan wat werd gevraagd

Maandag oordeelde de rechter in een door Djokovic aangespannen beroepszaak dat de regering zijn visum niet had mogen intrekken. De rechter vroeg zich tijdens de zitting hardop af wat Djokovic “nog meer had kunnen doen” om aan te tonen dat zijn medische vrijstelling in orde was. Bovendien kreeg Djokovic te weinig tijd om op het intrekken van zijn visum te reageren. De Australische autoriteiten moeten Djokovic zo snel mogelijk op vrije voeten stellen en zijn proceskosten vergoeden.

Uit door de rechtbank vrijgegeven documenten, waaronder de verklaring van Djokovic, blijkt hoe overrompeld de tennisser bij de douane was. “Mijn agent en ik hadden alles gedaan wat van ons werd gevraagd bij het indienen van de aanvraag voor toegang tot Australië”, aldus Djokovic. “Ik geloofde dat ik had voldaan aan alle regels. Ik begreep niet wat er gebeurde. En ik begreep niet waarom hij overwoog mijn visum te annuleren. Ik was overstuur en verward.”

Vraagtekens bij coronabesmetting

Overigens plaatsten sommigen vraagtekens bij Djokovic’ coronabesmetting. Zijn advocaten stelden dat de eerste positieve PCR-test werd geregistreerd op 16 december. Maar een dag later was Djokovic volgens een persbericht van de Novak Djokovic Foundation, een door de tennisser opgerichte stichting die zich inzet voor beter onderwijs, aanwezig bij de onthulling van postzegels met zijn eigen beeltenis erop. Op sociale media plaatste hij foto’s van die ceremonie, waarop hij zonder mondkapje en zonder afstand tot andere mensen poseert.

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Djokovic won het toernooi tot nu toe negen keer. Als hem dat ook een tiende keer lukt, komt hij op in totaal 21 grandslamtitels. Daarmee zou hij de nieuwe mannelijke wereldrecordhouder worden. Momenteel hebben zowel Djokovic als Rafael Nadal en Roger Federer twintig titels op hun naam staan.