Djokovic zet zijn voet naast Federer en Nadal

Gevoelsmatig kwam er zondag op het heilige gras van Londen een einde aan de achtervolging die de 34-jarige Djokovic ruim tien jaar geleden inzette. Als de ongewenste gast op het feest van Federer (39) en Nadal (35) doorbrak hij de heerschappij van de twee tennisiconen. Hij ontpopte hij zich als de minst geliefde kampioen van de drie.

“Federer en Nadal zijn legendes in onze sport en de twee belangrijkste spelers waar ik tegen heb gespeeld. Zij zijn de reden dat ik nu sta waar ik sta. Zij hebben mij laten zien wat er nodig is om de top te bereiken. Het is een ongelooflijke reis geweest, die hier nog niet stopt”, zei de stijlvolle winnaar, die soms hartstochtelijk smeekt om erkenning.

Ook zondag was bijna iedereen tegen hem, al stonden Federer of Nadal niet eens tegenover hem. Voortdurend rolde ‘Matteo, Matteo’, op het centre court van de volgepakte tribunes. Als steunbetuiging aan de 25-jarige Berrettini, debutant in een grandslamfinale. Het gejuich wanneer de Italiaan een punt maakte, overstemde de bijval die de Serviër kreeg na een gewonnen punt.

Wat Djokovic ook doet, de populariteitsprijs zal hij nooit winnen. Maar in sneltempo is hij op weg de succesvolste van ‘De Grote Drie’ te worden, afgemeten in grandslamtitels. De Serviër is veruit het fitst. Waar Federer en Nadal over hun hoogtepunt heen lijken, heeft Djokovic zichzelf een mantel van onoverwinnelijkheid aangemeten.

Golden slam

Eerder dit jaar won hij al de Australian Open en Roland Garros, nota bene door dertienvoudig kampioen Nadal in de halve finale te verslaan. Djokovic kan bij de mannen voor het eerst sinds Rod Laver in 1969 een ‘calendar slam’ volbrengen: alle vier de grandslamtitels in een kalenderjaar. Zelfs een unieke golden slam is mogelijk, als hij ook goud pakt in Tokio. Al twijfelt hij of hij zal meedoen aan de Spelen.

Die sentimenten leken de normaal zo koele Serviër niet onbewogen te laten. Djokovic begon gespannen aan de finale tegen Berrettini, de nummer negen van de wereld en de eerste Italiaan ooit in de eindstrijd op Wimbledon. Hij sloeg in de openingsgame twee dubbele fouten en kon een vroege break maar net voorkomen.

Berrettini had in aanloop naar Wimbledon het grastoernooi van Queens op zijn naam geschreven en was elf partijen op rij ongeslagen. Maar de druk die de finale van het meest prestigieuze tennistoernooi met zich meebracht, liet ook Berrettini niet onberoerd. Toch wist hij de eerste set na een 5-2 achterstand in games in de tiebreak knap te pakken.

Het was voor Djokovic het sein agressiever te gaan spelen. Bij een tegenslag openbaart zich het ware karakter van een tennisser, dan komt bij de mentaal onbreekbare Djokovic de overlever in hem naar boven. Tegenstanders weten: hoe langer een wedstrijd tegen de Serviër duurt, hoe moeilijker het wordt om van hem te winnen.

Tempo

Waar de sierlijke Federer tennis er makkelijker uit laat zien dan ooit en Nadal elk punt speelt alsof zijn leven ervan afhangt, is Djokovic de degelijke alleskunner die de ballen oneindig blijft retourneren. Zijn tegenstanders dwingt de fout te maken. Weinigen kunnen het hoge tempo dat hij vanaf de baseline hanteert een hele partij bijbenen.

Op centre court ondervond Berrettini hoe het is als je keel langzaam wordt dichtgeknepen door Djokovic, al bleef hij knap in de wedstrijd hangen. Djokovic dicteerde het spel en wist de Romein, die het moet hebben van zijn goede service, in de tweede en derde set al vroeg te breken. Nooit eerder won Djokovic Wimbledon zo eenvoudig. Hij stond slechts twee sets af in Londen.

“Ik verkeer in een geweldige vorm, speel goed en laat mijn beste tennis op de grandslamtoernooien zien”, zei Djokovic nadat hij de beker in ontvangst had genomen. Nog altijd is hij even beweeglijk als een paar jaar geleden, alsof zijn leeftijd geen vat op hem lijkt te krijgen. Sinds zijn dertigste won ‘de Djoker’ acht grandslamtitels, tegenover zes voor Nadal en vier voor Federer.

“Gefeliciteerd Novak met je twintigste major title. Ik ben trots om deel uit te maken van een bijzondere generatie tenniskampioenen. Een geweldige prestatie, knap gedaan”, twitterde de Zwitserse vedette. Op de vraag wat het voor hem betekende dat hij op gelijke hoogte was gekomen met zijn eeuwige uitdagers was Djokovic duidelijk: “Dat geen van ons drie zal stoppen.”