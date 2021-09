Djokovic op twee zeges van grand slam: ‘Ik besef dat ik geschiedenis kan schrijven’

De kans dat hij zondagavond ook met 21 grandslamtitels staat te pronken (beter dan de 20 van Federer en Nadal) en dus een grand slam lukt (alle vier de grandslamtoernooien winnen in één seizoen) lijkt bijzonder groot. Rod Laver, de laatste man die daar in 1969 in slaagde, kwam gisteren aan in New York.

“Ik heb al een miljoen keer gezegd dat ik besef dat ik geschiedenis kan schrijven”, sprak Djokovic. “Natuurlijk is het een extra motivatie. Maar als ik er te veel over ga nadenken, dan kan dat op mijn gemoed wegen. Ik wil gewoon bezig zijn met de basis.”

Na 26 zeges op rij in de grandslamtoernooien weet het eerste reekshoofd dat de nederlaag telkens dichterbij komt. Zeker met Alexander Zverev als tegenstander vandaag in de halve finale en Daniil Medvedev of Felix Auger-Aliassime in de finale. Tegen de Duitse finalist van de vorige US Open-editie verloor Djokovic enkele weken geleden nog in de halve finale van de Olympische Spelen.

“De Spelen eindigden erg emotioneel voor mij”, zuchtte hij. “Maar ik domineerde ook dat toernooi tot in de halve finale, en daarin stond ik 6-1 en 3-2 voor tegen Zverev. Ik speelde echt geweldig, maar mijn tennis viel toen uit mekaar, dat gebeurt soms. Ik begon te twijfelen, hij begon mijn service goed te lezen en voor ik het wist had hij gewonnen. Hij verdiende het goud ook, naast Medvedev is hij de beste van de hoop. Ik weet dan ook dat het een zwaar gevecht wordt. Maar ik ben klaar om vijf sets te spelen, vijf uur lang als het moet. Daarom ben ik hier.”