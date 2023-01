Djokovic noemt 22ste grandslamzege de grootste overwinning uit zijn leven

Djokovic kon vorig jaar niet meedoen aan de Australian Open. De nieuwe nummer 1 van de wereld arriveerde in Melbourne en dacht over een geldige medische vrijstelling te beschikken om zonder vaccinatiebewijs het land in te kunnen. De Australische autoriteiten beweerden echter dat Djokovic onvoldoende bewijs had om aan te kunnen tonen dat hij daar recht op had.

“Dit is een van de meest uitdagende toernooien geweest die ik ooit heb gespeeld, gezien alle omstandigheden”, aldus Djokovic. “Ik wil alle mensen bedanken die hebben gezorgd dat ik me welkom en op mijn gemak heb gevoeld in Melbourne. Alleen mijn begeleidingsteam en familie weten wat we de afgelopen vier of vijf weken hebben meegemaakt. Het was een lange reis. Ik moet mezelf in de arm knijpen om te beseffen dat dit echt is gebeurd.”

Tsitsipas, die nog wacht op zijn eerste grandslamzege, was complimenteus over zijn tegenstander. “Hij is zeker de beste tennisser ooit. De cijfers spreken voor zich”, zei hij.