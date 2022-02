Djokovic droomt van olympisch goud in Parijs in 2024

Novak Djokovic speelt volgende week in Dubai zijn eerste toernooi van het seizoen, nadat hem als niet-gevaccineerde tennisser de toegang tot Australië was ontzegd. ‘Ik ben extra gemotiveerd’, zegt hij.

Na een rechtbankdrama in twee delen werd Djokovic een maand geleden terug naar huis gestuurd door de Australische regering zonder dat hij de kans kreeg op een tiende Australian open-titel. De saga hield de tenniswereld dagenlang in de ban.

Het gevaar dat hij op de volgende grote toernooien met hetzelfde probleem zou worden geconfronteerd, deed de Servische nummer één niet van gedacht veranderen. “Het principe van zelf te kunnen beslissen over mijn lichaam is belangrijker dan eender welke titel”, meende Djokovic begin deze week in een gesprek met de BBC.

De 34-jarige Djokovic is na zijn verbanning in theorie drie jaar niet welkom in Australië, al viel te horen dat daarop een uitzondering mogelijk is. “Het is moeilijk om te vergeten wat daar is gebeurd, maar ik wil er zeker terugkeren om in de Rod Laver Arena te spelen”, zei Djokovic op de Servische televisie. “Ik heb daar op persoonlijk en professioneel vlak heel mooie momenten gekend. Ik heb een connectie met Australië.”

Drama van Tokio

Hij kijkt ook al verder vooruit. “Een olympische medaille was altijd een grote wens, zeker een gouden”, zei Djokovic, die vorige zomer Tokio onverwacht met lege handen moest verlaten na nederlagen in de halve finale en in de strijd voor het brons. “Daarom wil ik absoluut deelnemen aan Parijs 2024.”

Maar eerst doet Djokovic dus een twaalfde keer mee in Dubai. Voor het ATP-toernooi dat hij al vijf keer op zijn naam wist te schrijven is er geen vaccinatieplicht. “Alles wat er is gebeurd heeft een effect op mijn rentree hier”, stelde de twintigvoudige grandslamkampioen. “Ik ga trachten al die energie te kanaliseren, om de motor mentaal en fysiek aan te vuren. Ik ben extra gemotiveerd om beter dan ooit te spelen.”

Om daarna in maart, als hij niet mag meedoen in Indian Wells en Miami, toch nog een covidvaccinatie te overwegen? “Ik ben een topatleet. Alles wat mijn lichaam binnenkomt wil ik driedubbel checken. Als iets een halve procent verandert, dan voel ik dat. Ik ben gewoon voorzichtig voor ik een beslissing neem.”