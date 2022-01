Djokovic doet toch mee aan de Australian Open, zonder vaccinatie maar met medische vrijstelling

Het grandslamtoernooi in Melbourne hanteert strikte coronaregels. Alleen gevaccineerde tennissers zijn welkom in de hoofdstad. In Melbourne werd vorig jaar met 262 dagen een record gevestigd voor de langste lockdown ter wereld, vanwege het hoge aantal besmettingen ten opzichte van de rest van Australië.

De 34-jarige Serviër is toch in het vliegtuig gestapt omdat hij van de Australische overheid een medische vrijstelling heeft gekregen om te kunnen spelen. Het is niet duidelijk op basis van welke medische gronden hij toegang tot het toernooi heeft gekregen. Zijn verzoek zou anoniem zijn beoordeeld.

De strikte coronaregels brachten de Australische tennisbond in een lastig parket. Het was bekend dat de kans klein was dat Novak Djokovic zou komen als er een vaccinatieverplichting zou zijn. Vlak voor de jaarwisseling nam de manager die over de coronaveiligheid van spelers ging, Tom McDowell, ontslag bij de bond. Het is niet duidelijk of de zaak Djokovic daar iets mee te maken heeft.

Belangen

De belangen om Djokovic op het hardcourt in Melbourne te laten schitteren zijn enorm. De negenvoudig winnaar kan in Australië geschiedenis schrijven door zijn 21ste grandslamtitel te veroveren. Daarmee zou hij het record van meest gewonnen grandslamtoernooien in handen hebben. Roger Federer, Rafael Nadal en Djokovic staan op dit moment alle drie op twintig gewonnen grandslamtoernooien. De 40-jarige Federer komt niet in actie omdat hij nog herstellende is van een knieblessure. Rafael Nadal, die onlangs positief testte op het coronavirus, is wel naar Australië afgereisd.

Dat Djokovic zich niet wil laten vaccineren is geen verrassing. Hij staat bekend om zijn eigenzinnige opvattingen. Vorig jaar zei hij in een interview dat hij geloofde dat vervuild water door een energetische transformatie omgezet kan worden tot zuiver, helend water. Hij zuivert zijn geest met meditatie en nodigt kleurrijke figuren uit in zijn spelersbox, zoals Pepe Imaz - een oud-speler die gezien wordt als een soort goeroe. Imaz predikt ‘amor y paz’, oftewel liefde en vrede, op zijn eigen tennisschool. Op internet staat een video waarin Imaz een meditatiegroep leidt waar Djokovic bij zit.

Djokovic volgt een strikt dieet om zijn allergieën onder controle te krijgen. Voordat hij de wereldtop bestormde, viel hij soms zonder duidelijke reden flauw op de baan. Zijn fysieke ongemakken waren vaak onderwerp van spot. Voormalig tennisser Andy Roddick zei ooit dat Djokovic altijd iets had om over te klagen: “Kramp, vogelgriep, verkoudheid. Hij heeft altijd wel iets.”

Allergieën

In zijn biografie Serve to Win vertelt Djokovic dat hij zijn gezondheidsproblemen, naar eigen zeggen veroorzaakt door allergieën, oploste door anders te gaan eten. Hij mijdt gluten en raadt mensen aan om avocado’s en manukahoning uit Nieuw-Zeeland, van ongeveer veertig euro per potje, te eten. De honing zou antibacteriële eigenschappen bevatten.

De alternatieve denkwijze van Djokovic is niet altijd goed geweest voor zijn imago. Zijn reputatie kreeg een klap toen hij in 2020 een demonstratietoernooi organiseerde waar spelers besmet raakten met het coronavirus. Terwijl het virus hele landen platlegde, dook de tennisser met collega’s het nachtleven van Belgrado in, waar destijds geen beperkende maatregelen golden zoals het houden van afstand. Djokovic liep zelf ook het coronavirus op.

Na een lastig jaar wat betreft zijn populariteit, beleefde hij in 2021 een van de beste jaren van zijn carrière. Djokovic won drie grandslamtoernooien achter elkaar en bleef in New York slechts een zege verwijderd van het Grand Slam: winst van alle vier grandslamtoernooien in een jaar. Hij verloor de finale van de US Open.