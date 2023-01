Djokovic beschikt niet over zijn unieke wapen: ‘Ik moet het accepteren’

Novak Djokovic heeft met heel wat moeite de vierde ronde van de Australian Open bereikt. Tegen Grigor Dimitrov speelde een spierblessure hem parten. ‘Het is een achtbaan, eerlijk gezegd.’

In de jacht op zijn tiende titel op de Australian Open voert Novak Djokovic niet alleen een gevecht met zijn tegenstanders, maar ook met zichzelf. De 35-jarige Serviër kampt met een hamstringblessure, waardoor hij zich niet optimaal over de baan kan bewegen. Op de plek waar hij de grootste successen boekte heeft zijn kenmerkende onverstoorbaarheid plaatsgemaakt voor zeldzame bezorgdheid.

“Het kost me zowel fysiek als mentaal veel energie om met deze situatie om te gaan. Maar het is nu eenmaal niet anders en ik moet het accepteren”, zei Djokovic na zijn zwaarbevochten overwinning in de derde ronde tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (7-6, 6-3 en 6-4). “Ik ben vooral dankbaar dat ik in staat ben om te spelen, daar zag het in aanloop naar het toernooi niet naar uit.”

Het lichaam van Djokovic is lenig als elastiek, maar met zijn ingezwachtelde linkerbovenbeen is hij niet in staat om de hoeken in te glijden zoals alleen hij dat kan op hardcourt. Tegen Dimitrov rende de verdedigingskunstenaar niet op ballen die hij normaal wel zou halen, uit vrees dat hij zijn blessure zou verergeren. Hij vroeg een medische time-out aan nadat hij diep had moeten gaan om de eerste set in de tiebreak te winnen.

“In het begin van de partijen voel ik me prima, maar zodra ik een verkeerde beweging maak, gaat het fout”, zei Djokovic, die na zijn tweederondepartij tegen de Fransman Enzo Couacaud ook al klaagde over zijn fysieke malheur. “Ik neem pijnstillers en gebruik warme zalf om mijn hamstring soepel te houden. Het werkt soms, maar soms ook niet. Het is echt een achtbaan, eerlijk gezegd.”

Nieuwe generatie

Een topfitte Djokovic is nog altijd de beste tennisser van dit moment. Het is de vraag of hij die status ook kan waarmaken als hij wordt beperkt door een blessure. Meer dan ooit klopt de nieuwe generatie tennissers op de deur nu de tijd steeds meer vat krijgt op het mannentennis. Kan een gemankeerde Djokovic de tijd vertragen?

In aanloop naar de Australian Open ervoer hij al hoe kort een aantal jonge spelers hem op de hielen zit. In de finale van het ATP-toernooi van Adelaide moest hij een matchpunt toestaan aan Sebastian Korda, als bewijs van het potentieel van de 22-jarige Amerikaan. De zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda plaatste zich dit weekend voor het eerst voor de kwartfinales van een grand slam. De twee kunnen elkaar pas in de finale tegenkomen.

Grigor Dimitrov feliciteert de Serviër met zijn overwinning. Beeld AFP

Djokovic is niet de enige ouder wordende ster die te maken krijgt met de grenzen van zijn eigen lichaam. De 36-jarige Rafael Nadal liep in de tweede ronde een heupblessure op en werd vroegtijdig uitgeschakeld. De vijf jaar oudere Roger Federer ging in september na talloze knieoperaties met tennispensioen. De grote drie sloegen de afgelopen twee decennia complete generaties naar de vergetelheid.

“Als je in de laatste fase van je carrière bent aanbeland, telt elk seizoen”, stelde Djokovic. “Je gaat elk toernooi nog meer waarderen en de betekenis ervan inzien, omdat je weet dat je er misschien niet meer heel veel zult spelen.” Hij is na de uitschakeling van de Rus Daniil Medvedev en Brit Andy Murray in de derde ronde de enige overgebleven speler met een grandslamtitel op zak.

Record van Nadal

Wat heet: in Melbourne wil Djokovic zijn 22ste grandslamtitel pakken en op gelijke hoogte komen met Nadal. Zijn eeuwige rivaal, die vorig seizoen de Australian Open en Roland Garros won, heeft het record nu nog alleen in handen. De Spanjaard zei al vaker dat het voor hem geen reden is om door te gaan.

Dat ligt anders bij Djokovic. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij pas zal rusten als hij de meeste grandslamtitels achter zijn naam heeft staan. De Serviër had cijfermatig al de beste tennisser aller tijden kunnen zijn. Afgelopen seizoen pakte hij zijn zevende titel op Wimbledon, maar miste de Australian Open en US Open omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De wijze waarop de als vierde geplaatste Serviër zich naar zijn tiende titel in Australië knokt, doet terugdenken aan twee jaar geleden. Toen liep hij tijdens zijn partij in de derde ronde een scheurtje in zijn buikspier op. Djokovic vond een manier om de pijn de baas te zijn en mocht voor de negende keer de de Norman Brookes-trofee in de lucht houden.

De recordkampioen in Melbourne neemt het maandag in de vierde ronde op tegen Alex de Minaur. De 23-jarige Australiër, die wordt gecoacht door tweevoudig grandslamwinnaar Lleyton Hewitt, staat bekend als een van de snelste spelers op de tour. De Minaur, die vorig jaar ook de vierde ronde haalde, speelde niet eerder tegen Djokovic. “Ik ga niet te veel lezen over zijn blessure”, zei de als 22ste geplaatste De Minaur na zijn overwinning in de derde ronde. “Hij is hoe dan ook een van de beste spelers ter wereld.”

Reekshoofden sneuvelen snel Iga Swiatek is op de Australian Open vroegtijdig uitgeschakeld. De Poolse nummer één van de wereldranglijst, die vorig jaar Roland Garros en de US Open won, verloor in de vierde ronde simpel van de Kazachse Elena Rybakina: 6-4 en 6-4. “De druk was me te veel, ik ben eronder bezweken. Ik voelde dat ik niet wilde verliezen in plaats van dat ik wilde winnen.” Zowel bij de mannen (Rafael Nadal, Casper Ruud) als de vrouwen (Switek, Ons Jabeur) zijn de nummers één en twee al naar huis. Dat is sinds 1968 niet zo vroeg voorgekomen in een grandslamtoernooi.