Dit zijn de 3 beste Europese speelsters in vrouwenvoetbal

De 24-jarige Martens veroverde op het voorbije EK in eigen land met Oranje de Europese titel en werd verkozen tot beste speelster van het toernooi. Voor het EK zette de aanvalster haar handtekening onder een contract bij FC Barcelona. Het voorbije seizoen was ze actief voor het Zweedse FC Rosengard.



Met Denemarken schopte de 24-jarige Harder het tot in de EK-finale, die met 4-2 verloren werd van de Nederlanders. De aanvalster, aanvoerster van het Deense elftal, is sinds kort een ploeggenote van Tessa Wullaert bij Wolfsburg.



De 25-jarige Marozsán werd met Duitsland in de kwartfinales van het EK uitgeschakeld door Denemarken (1-2). De aanvoerster van het Duitse team treedt aan voor Olympique Lyon.



De winnares van de prestigieuze award wordt op 24 augustus in Monaco bekendgemaakt tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League.



Het Belgische vrouwenteam ontmoette Martens en Harder in de groepsfase van het voorbije EK. De Red Flames verloren hun openingswedstrijd met 1-0 van Denemarken en hun laatste partij met 2-1 van Nederland.