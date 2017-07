Dit was het plan dat Thomas De Gendt voor ogen had...

Eeuwige aanvaller Thomas De Gendt besefte vooraf dat het vandaag opnieuw moeilijk zou zijn om een ontsnapping tot een goed einde te brengen. Toch probeerde hij het. "We pakten het verstandig aan. Zoals ik het in mijn hoofd had. Alleen waren mijn kompanen niet sterk genoeg. Dan houdt het op, natuurlijk."

"Nee, onze maximale voorsprong was nooit indrukwekkend", vertelde Thomas De Gendt ons na de finish in Rodez. "Maar dat snap ik. Als wij zelf de koers moeten controleren voor onze sprinter André Greipel, dan krijgen we ook die richtlijnen mee: niet meer dan vijf renners in de vlucht, niet meer dan vijf minuten voorsprong geven. Nu, wij kregen vandaag maximum 2'30". Dat is wel heel weinig." ©TDW

Toch geloofde De Gendt in zijn onderneming. "Om die te doen slagen, moet je het verstandig aanpakken", doet hij zijn tactiek uit de doeken. "Eenmaal de ontsnapping een feit is, moet je vooral niet te zot doen. Je spaart best zoveel mogelijk krachten, want je weet dat het peloton je toch pas in de laatste vijftien kilometer wil terughalen. Dat deden we vandaag perfect: pas vanaf het eerste colletje (op 50 km van de finish, red) reden we vol door. Het is nu niet gelukt om voorop te blijven, maar stel dat ik een goede Voeckler en een goede Bouet mee heb, dan krijg je een ander verhaal. In het ideale scenario overleven we de klimmetjes met drie en draaien we daarna rond op dee stukken vals plat. Dan wil het nog wel eens zien. Helaas... Voeckler zat al snel te roepen dat hij amper kon volgen. Dan houdt het op, natuurlijk." ©BELGA