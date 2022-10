Dit staat er op het spel voor Club in de Champions League

1. Nóg meer geld in het laatje brengen: op naar de 185 miljoen euro

Money talks. Na het gelijkspel en de kwalificatie in Madrid staat de teller op een recordbedrag van 46.555.000 miljoen euro, een som die de komende zeven dagen alleen maar kan aandikken. Club kan in totaal nog twee winstpremies van 2,7 miljoen euro op de rekening bijschrijven - een welgekomen bonus boven op de waanzinnige verdiensten van de laatste vijf seizoenen. De totale teller staat intussen op een slordige 181 miljoen euro - een astronomisch bedrag in vergelijking met de opbrengsten die onze andere Belgische clubs uit hun Europese campagnes puurden.

Beeld rv

2. Marktwaarde spelersgroep

Club Brugge is - naast de usual suspects - dé talk of the town in Champions League-land. Geprezen over heel Europa, nauwlettend in de gaten gehouden door de absolute topclubs. En of zowel de spelers als de club zelf er baat bij hebben om al het goede van de voorbije vier matchen te bevestigen tegen FC Porto en Leverkusen. Het zou de marktwaarde van de hele groep alleen maar de hoogte in jagen, net zoals dat bij onder meer Charles De Ketelaere of Stanley Nsoki het geval was na de veelbelovende 4 op 6 tegen PSG en Leipzig vorig seizoen.

Aan de Jutglà’s en Onyedika’s van deze selectie om zichzelf nog maar eens in de kijker te spelen als de absolute elite van het Europese voetbal straks meekijkt. Voor de buis, maar ook op Olympia. Onder meer Bayern München, Inter en Man United sturen vanavond een scout naar Jan Breydel. En of Club er goed aan doet om nog eens te schitteren. Met het oog op een droomtransfer, maar ook met het oog op het WK in Qatar. Noa Lang, Brandon Mechele, Dedryck Boyata en Casper Nielsen zijn zo nog niet zeker van hun selectie. “Voor sommigen is het spannend”, aldus die laatste. “Daarom is het goed dat er veel matchen zijn en dat we weinig tijd hebben om daar bij stil te staan. Je probeert het zo goed mogelijk te doen, dan is het aan de bondscoaches om beslissingen te nemen.”

Recordtransfers na CL-campagne 2021-2022: Charles De Ketelaere - 32 miljoen euro (AC Milan) 2020-2021: Odilon Kossounou - 28 miljoen euro (Bayer Leverkusen) 2019-2020: Krépin Diatta - 16,7 miljoen euro (AS Monaco) 2018-2019: Arnaut Danjuma - 17 miljoen euro (Bournemouth) Scouts aanwezig in Jan Breydel Bayern München, Inter, Borussia Dortmund, Sevilla, Juventus, Tottenham, Man United, Olympique Lyon, Villarreal

3. Topfavorieten mijden via groepswinst

Eén punt tegen FC Porto scheidt Club Brugge nog van groepswinst in de poulefase van de Champions League. “Voor ons is het heel belangrijk dat we groepswinnaar worden”, meent Nielsen. “We willen eerste worden. En vatten deze match aan zoals we dat met de andere hebben gedaan.” Niet alleen zou groepswinst een stunt vanjewelste zijn, het biedt vooral ook veel meer perspectief op een gunstige loting in de volgende ronde én eventueel perspectief op een kwartfinale. Dat is met de beste wil van de wereld niet het geval tegen Bayern München, Chelsea, Real Madrid, Man City en PSG. Mits groepswinst kan Club mogelijk Shakhtar Donetsk, Marseille, Borussia Dortmund of Benfica loten. En dat zijn toch clubs van een ander kaliber.

“Toch wil ik niet van mijn principe afwijken”, aldus Carl Hoefkens. “En dat is niet bezig zijn met groepswinst of mogelijke gevolgen. Die ingesteldheid wil ik bij mijn spelers zien. Ik wil honger zien om door te gaan. Het mag niet gaan over wat er volgt of wat het resultaat op het einde van de rit kan zijn.”

Verwachte groepswinnaars Napoli, Bayern München, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Man City, PSG Verwachte tweedes in groep Liverpool, Inter, Marseille, AC Milan, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Benfica

4. Mentaal herstel na opdoffer tegen Union

Niet zozeer de twee punten, wel de manier waarop ze zaterdag in het Dudenpark verloren gingen, kan eventueel zijn sporen nalaten. Want hoe weerbaar en gehard dit Club Brugge is, toch kan de opdoffer tegen Union huisje weltevree doen wankelen. Vandaar dat blauw-zwart - net als na de nederlagen tegen Standard en Westerlo - er goed aan doet de draad meteen weer op te pikken. Geen betere manier om dat te doen dan met een overtuigende prestatie in de Champions League, net zoals dat na de zeperd tegen Westerlo het geval was.

“Veel tijd om triestig te zijn is er niet”, beseft Nielsen. “De groep heeft anderzijds goed gereageerd. We hebben alles besproken en gaan door.” Hoefkens: “Er is veel verkeerd gegaan, maar nu is het tijd om de volgende stappen te zetten. In die omstandigheden willen we niet nog eens hetzelfde tegenkomen. Niet opnieuw dezelfde fouten maken als we 2-0 zouden voor komen tegen Porto (grijnst). Anderzijds zijn de Jupiler Pro League en de Champions League twee andere competities. We willen die gescheiden houden, dat heb ik ook bij de start van het seizoen gezegd.”

Club na nederlagen dit seizoen Eupen - Club 2-1 => Club - Zulte Waregem 1-1 Standard - Club 3-0 => Club - KV Mechelen 3-0 Club - Westerlo 0-2 => Atlético Madrid - Club 0-0

5. Geschiedenis schrijven zonder nederlaag of tegendoelpunt in poulefase

Zich bij het selecte groepje van acht clubs voegen met achttien op achttien zal niet meer lukken. Wél kan Club geschiedenis schrijven door ongeslagen te blijven in de poulefase van de Champions League. Het zou de kwalificatie alleen maar historischer maken. AA Gent (2015-2016) en Anderlecht (2000-2001) verloren destijds elk twee keer. Nóg een uitdaging vanjewelste, in het bijzonder voor doelman Simon Mignolet: niet één ploeg slaagde er tot dusver in de nul te houden in de hele groepsfase. Elf clubs incasseerden één tegendoelpunt, namelijk Milan, Ajax, Juventus, Villarreal, Liverpool, Chelsea, Man United, Monaco, PSG, Barça en Man City. In deze campagne is enkel Bayern-doelman Manuel Neuer nog ongeslagen, maar anders dan Mignolet kwam hij slechts in drie van de vier wedstrijden in actie. Hoefkens: “Dat we de nul hielden, heeft ook met ons vele balbezit te maken. Hoe vaker we de bal hebben, hoe moeilijker het voor de tegenstander is om te scoren. En als er in deze campagne ballen moeten gestopt worden, dan hebben we een heel goeie Simon Mignolet.”