‘Dit parcours is een Wereldbeker onwaardig’: 10.000 toeschouwers in Maasmechelen, maar crossers zijn scherp

Maasmechelen zag er goed uit. En het publiek was massaal uitgerukt. Zelfs zonder Wout van Aert, zonder Mathieu van der Poel en zonder Tom Pidcock was de eerste Wereldbekercross in Maasmechelen een ouderwetse publiekstrekker. Daar werden Lars van der Haar en Eli Iserbyt niet vrolijk van. De Nederlander reed lek, Iserbyt viel en dat, zeiden beide renners, was de schuld van het parcours.

“In de bocht waar ik ik viel lag het vol stenen. Mijn voorwiel slipte weg, ik ging erover”, vertelde Iserbyt met bebloede knieën. “Je kon hier geen bocht nemen, nergens was er grip. Dit was een parcours een Wereldbeker onwaardig. Volgend jaar komen we niet meer terug. Of ze moesten alles afgraven en gras zaaien.”

Hetzelfde verhaal hoorde je bij Van der Haar: “Dit is een heel gevaarlijk parcours. Niets om een Wereldbeker te organiseren.”

Organisator Tomas Van Den Spiegel liet er een mooie namiddag niet door verpesten: “Maasmechelen is nieuw op de kalender, we moeten kijken hoe we het parcours kunnen verbeteren. Maar we telden ook 10.000 toeschouwers. Deze cross heeft een draagvlak voor meer, nu moeten we met renners en teams kijken hoe we kunnen upgraden. Ik denk dat we het er met zijn allen kunnen over eens zijn zijn dat vandaag een mooie dag was.”

Niemand betwistte dat Laurens Sweeck in Maasmechelen de beste was. Sweeck haalde zijn gram, nadat hij zaterdag in Ruddervoorde nog lucht gaf aan zijn frustratie over zijn ex-ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout. Die koersten eerst te passief, vervolgens kwam Iserbyt toch uit het wiel om de koers te winnen. Zondag strooide ploegleider Jurgen Mettepenningen nog een beetje zout in de wonde toen hij zei dat Sweeck tactisch niet altijd de slimste keuzes maakte.

Dat zette Sweeck allemaal recht met een eerste WB-zege in zijn carrière. Aan zijn uitspraken van zaterdag tilde hij niet meer. “Cross is zelden een verhaal van tactiek, het is meestal het verhaal van de sterkste. In Ruddervoorde had ik niet de benen om te winnen, die had ik in Maasmechelen wel.”