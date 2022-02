‘Dit is gewoon corruptie’: hoe ‘de rockster van het schaatsen’ Nils van der Poel zichzelf steeds in de schijnwerpers plaatst

In een nieuw wereldrecord heeft Nils van der Poel de 10 kilometer op de Winterspelen op zijn naam geschreven, nadat hij eerder deze week de Nederlandse schaatsploeg van ‘corruptie’ beschuldigde. Dat past ook bij de rol die de Zweed Nils van der Poel sinds twee jaar speelt in de schaatswereld. Anders willen zijn, zich willen afzetten.

Met een ontstellend snelle slotronde van 28,6 scherpte de 25-jarige Zweed vandaag zijn eigen wereldrecord aan tot 12.30,74. Van der Poel won daarmee zijn tweede gouden medaille in een handvol dagen; vorige zondag was hij al de beste op de 5.000 meter. Zowel op de 5 als 10 km is de Zweed ook de regerende wereldkampioen.

Maar ook naast de schaatsbaan zet van der Poel zichzelf in de schijnwerpers. Zo dacht de Zweedse topfavoriet er woensdagmiddag een paar seconden over na, maar sprak de woorden toen wel uit. “Dit is gewoon corruptie.” In één keer kreeg een persconferentie over een olympische 10 kilometer een andere lading. De Zweed beschuldigde de Nederlandse ploeg van manipulatie. “Dit is het grootste schandaal in de sport. Een gruweldaad.”

Zelden gebruikte iemand zulke harde woorden tegen de Nederlandse schaatsploeg. Van der Poel deed het wel, nadat hij een artikel van de website schaatsen.nl kreeg aangereikt. In het artikel op de site, dat gelieerd is aan de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), maar onafhankelijk opereert, stond een interview met bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die vertelde hoe hij voor de Nederlandse schaatsploeg regelmatig de ijstemperatuur controleert. De resultaten overlegt hij met de ijsmeester, in dit geval de Canadees Mark Messer.

In het artikel zegt Van Ginkel onder meer: “Ik probeer zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor onze rijders”. Ook stelt hij dat de eindverantwoordelijkheid bij Messer ligt, maar: “Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar.”

Psychologische oorlogsvoering

Het waren uitspraken die bij Van der Poel en de Zweedse delegatie verkeerd aankwamen. Helemaal omdat zij in de veronderstelling waren dat Schaatsen.nl het officiële kanaal van de KNSB is en het dus leek alsof Nederland bewust het artikel had geplaatst. Het was psychologische oorlogsvoering en Van Ginkel was een lobbyist. Van der Poel: “Dit is echt geen eerlijk spel. Dit is het proberen om het speelveld in je voordeel op een onethische en moreel onjuiste manier te veranderen.”

Nils van der Poel, afgelopen zondag, na het voltooien van zijn gouden race op de vijf kilometer. Beeld AP

De felheid van de uitspraken noopte onder meer technisch directeur van NOC-NSF Maurits Hendriks tot reageren. De strekking: het meten van de ijstemperatuur gebeurt al decennia lang, Van der Poel gebruikte (te) grote woorden en het is nooit de intentie om het speelveld te beïnvloeden. Hendriks: “Het meten van de temperatuur wordt al decennia gedaan, volledig in het open. Er is niks geheims aan. Er is continu contact. Met schaatsers ook.”

Hendriks: “Dat je informatie deelt, is normaal. Het is niet met het idee om een situatie te krijgen die alleen goed is voor Nederland en slecht voor anderen, als dat al kan.” Volgens Hendriks had de ISU in een bijeenkomst al ‘heel erg helder’ gemaakt dat niemand verantwoordelijk is voor het ijs, behalve zij. “Wat overblijft is dat het heel pijnlijk is om deze verwijten te krijgen.”

Grote woorden passen bij hem

Want het waren grote woorden die Van der Poel koos voor zijn statement. Tegelijkertijd past dat ook bij hem. De Zweed heeft in de twee jaar dat hij weer terug is in de schaatswereld, zich regelmatig gekeerd tegen de heersende norm in de sport, zij het voornamelijk op sportgebied.

Hij laat de Nederlandse schaatssport zien dat de sportbenadering anders kan. Het is zijn tweede doel, naast het winnen van het allerhoogste. Dat wil hij de Nederlanders laten zien. “De sport heeft meer rocksterren nodig”, is een van zijn inmiddels gekende uitspraken.

Zelf is hij ook iemand die het niet kan laten om soms mensen op het verkeerde been te zetten. In oktober in Inzell, toen ieder team nog in voorbereiding was op het seizoen, ging hij met een trainingswedstrijd luidkeels Patrick Roest aanmoedigen, met koebel en al. Toch zijn grootste concurrent. Hij had het gevraagd vooraf, zei Van der Poel. Het was een teken van respect, maar ook een grapje.

Bovendien zoekt Van der Poel graag iemand om tegenover te staan. Roest is voor hem al de grootste tegenstander sinds de jeugd, dus die noemt hij veel en vaak. Toen hij zondag de 5 kilometer won van Roest, deed hem dat heel veel. Bovendien zet hij zich wel vaker af tegen Nederland. “Vertel het ze niet”, zei hij toen hij een bepaalde techniek in de bochten uitlegde op een geïmproviseerde persconferentie vorige week. “Ongelooflijk dat ze dit nog niet hebben bedacht”, zei hij over een ander onderwerp. Hij zette zich constant af.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, zei wel te begrijpen dat de woorden van Van Ginkel verkeerd over kunnen komen. De avond eindigde zonder conclusie. Van der Poel zei benieuwd te zijn naar een actie, al “kan je de KNSB niet voor vier jaar schorsen”.