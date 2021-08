‘Dit is een magisch moment. Ik had het gevoel dat ik stond te dromen’

Nina Derwael had de keuze tussen de tijdelijke glorie van zilver en de eeuwige van goud. Ze koos voor de nooit voorbijgaande roem van een olympische titel.

Wat doet olympisch goud halen met een mens?

Nina Derwael: “Op het podium staan en dat volkslied horen, dat is een magisch moment. Ik had het gevoel dat ik stond te dromen, dat ik nog wakker moest worden en dat mijn dag nog moest beginnen. Ik kan het nog altijd niet geloven. Dit is zo’n lange voorbereiding geweest, zo’n lange week en vandaag werd het weer zo’n lange dag. Ineens hoorde ik dat er vertraging in het programma voor ons was. Ik kon niet wachten om te beginnen. Je staat uiteindelijk lang stil, je heb die brug niet eens kunnen voelen en je moet dan meteen zo’n zware oefening er uit persen.”

Hoe ben je die dag doorgekomen?

“Ik heb goed geslapen. Na het ontbijt zijn we naar de fitness gegaan, daar wat gegeten en vervolgens heb ik een klein dutje gedaan. Dat ik in slaap ben gevallen, gaf toch aan dat ik rustig was. Daarna heb ik gebeld met mijn vriend en dat hielp om mijn gedachten te verzetten.”

Wist jij in het geheel niet wat Suni Lee had gescoord?

“Neen, dat weet ik liever niet. Ik heb bewust ook niet gekeken. Ik zag wel de reacties rond mij en daaruit kon ik wel wat opmaken. Ik had ook het gevoel dat haar oefening niet zo lang had geduurd als normaal als ze alle elementen goed verbindt. Alleen de punten van het Franse meisje voor mij heb ik gezien, omdat ik moest wachten op haar score om zelf te mogen beginnen.

“Het helpt mij niet als ik weet wat een concurrente heeft gepresteerd. Ik moet mijn ding doen en extra stress omwille van wat een ander doet, heb ik niet nodig. Stress was er bij iedereen. Je voelde echt de spanning op de vloer. In de finale daarvoor – de sprong – zijn ook veel fouten gemaakt. Dat heb je met finales.

“Dat jaar uitstel was vervelend, maar misschien was het voor mij toch een goede zaak. Ik was begin 2020 zenuwachtiger dan nu. Dat extra jaar heeft mij geholpen om mij mentaal beter voor te bereiden. Ik wist waar ik mij aan kon verwachten en ik kon er beter mee om.”

Ga eens door je eigen oefening.

“Mijn tkatsjevs waren iets dichter tegen de brug dan dat ik ze normaal wil. Daarna ging het allemaal snel en aan het einde was mijn laatste draai wat scheef en dacht ik: kom op, we smijten dat hier gewoon omhoog. En dan zette ik nog een stapje bij de landing. De score was wel correct vond ik.

“Ik dacht dat het goed genoeg moest zijn voor een medaille, maar ik moest wel nog wachten op Iljankova, die tweede is geworden, en die twee Chinezen voor ik echt zeker was van het podium. Echt, ik ging blij zijn geweest met elke kleur, zolang ik mijn oefening had gedaan zoals ik die wilde doen. Was dan iemand beter geweest, dan was dat zo. Ik had vooral geen spijt willen hebben van mijn prestatie, maar ik geef toe: ik ben wel enorm blij dat het goud is geworden.”

Toen je tien was, maakte je al een voorspellende tekening over de Olympische Spelen.

“Klopt, maar op die tekening stond niet dat ik wilde winnen. Ik wilde gewoon een keer deelnemen aan de Olympische Spelen. (lacht) Die dromen zijn in de loop van de jaren geëvolueerd. Na Rio is het echt beginnen leven bij mij. Ik miste daar nipt de brugfinale en dat ik nu zo mijn dromen kan waarmaken, dat is toch speciaal.”

Hoeveel gewicht valt van je schouders nu je goud hebt?

“Het woog op mij. De buitenwereld verwachtte het en ik heb mijzelf ook die druk opgelegd. Ik wilde er nuchter tegenaan blijven kijken: ik had er alles aan gedaan in training en nu moest ik ervan genieten, hopelijk had ik wat geluk.”

Dit moeten beleven zonder je vaste omgeving, is dat raar?

“Het is vooral vervelend dat je dit niet kan delen, dat je nog een paar dagen moet wachten om hen te zien. Onderweg van het medaillepodium naar jullie heb ik via de digitale verbinding wel tegen de gymnasten uit mijn club wat kunnen zeggen, maar dat is niet hetzelfde.”

In welke mate speelde de toestand rond je trainers mee?

“Ik denk dat dit ons juist sterker heeft gemaakt. We zijn daar als groep hechter uitgekomen. We kunnen nu heel blij zijn dat we kunnen tonen wat het heeft opgeleverd om achter de trainers te bijven staan. Ben ik mentaal sterk? Ik denk dat dit het werk is van het team rond ons. Zij houden mij rustig en laten mij me concentreren op de essentie: het beste uit mezelf halen.”