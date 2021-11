‘Dit eindigt niet vooraleer Jumbo-Visma ons heeft betaald’: zaak-Nuyens vs. Van Aert gaat nieuwe fase in

De internationale wielerunie UCI onderzoekt dan toch of ze disciplinaire maatregelen neemt tegen Wout van Aert, zijn ploeg Jumbo-Visma en zijn manager Jef Van den Bosch. Dat laat de UCI weten in een exclusieve reactie aan Het Laatste Nieuws. Het is niet zeker dat die sancties er komen. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, zegt: ‘We zijn op ons gemak.’ Maar aan de kant van Nick Nuyens spreken ze opnieuw ferme taal. ‘Dit eindigt niet voor Jumbo-Visma ons heeft betaald.’

De UCI reageerde donderdag in drie afgemeten zinnen op de dringende vraag van Nick Nuyens en zijn raadsman Rudi Desmet, dat de wereldwielerbond haar eigen reglementen moet toepassen bij de oneigenlijke contractbreuk van Wout van Aert met Sniper Cycling. Dat ze nog bezig is met het bekijken van de documenten die ze hierover heeft gekregen, klinkt het in het Zwitserse Aigle. En nog: “Disciplinaire procedures zullen worden gestart als we vinden dat er voldoende bewijslast is.”

De UCI neemt zich voor om de dossiers rond Van Aert, Jumbo-Visma en manager Jef Van den Bosch apart te bekijken.

Walter Van Steenbrugge, die in deze zaak optreedt als de raadsman van Wout van Aert, zegt niet onder de indruk te zijn van de demarche van Nick Nuyens bij de UCI. “Wat wij daarop te zeggen hebben is dat het nog zeer voorbarig is. Er is een cassatieprocedure lopende. Dat zal geen kleine walk-over zijn om daarop te antwoorden.”

Van Steenbrugge zegt dat ze alles volgens het boekje hebben gedaan: de contractbreuk op 17 september 2018 en het nieuwe contract dat Wout van Aert op 1 december 2018 tekende om van 1 maart tot 31 december 2019 bij Jumbo-Visma te gaan rijden. “Er is geen enkele grondslag om ook maar enige sanctie te vragen.”

Natuurlijk is Wout van Aert op 9 juni 2021 door het arbeidshof van Antwerpen veroordeeld voor contractbreuk. Hij heeft een boete van ruim 662.000 euro betaald aan Nick Nuyens en aan Chris Compagnie, de toenmalige eigenaars van de ploeg waar Wout van Aert in 2018 voor reed. Maar dat wuift meester Van Steenbrugge van de hand: “Mogelijk wordt de hele zaak opnieuw bekeken door een ander arbeidshof. Wat zijn boete betreft: dat is voorlopig. De UCI heeft zich altijd heel voorzichtig uitgelaten. Ik heb er totaal geen vrees voor dat hier nog iets zal van komen.”

Van Steenbrugge geeft Nick Nuyens nog een keer de volle laag. “Nog een keer wordt duidelijk hoe Nick Nuyens in mekaar zit. Hij wil Wout van Aert op alle mogelijke manieren treffen. Hij heeft destijds kwalijke intenties gehad toen hij Niels Albert vroeg om op papier te zetten dat er met Wout van Aert niet meer te werken viel en daar zijn handtekening onder te zetten. Nu wenst hij Wout van Aert te laten schorsen. Dat is Nick Nuyens ten voeten uit.”

Het klinkt als een open oorlogsverklaring aan het adres van Nick Nuyens en zo denkt ook diens raadsman Rudi Desmet daarover. “Ik lees opnieuw de beschuldiging dat Nick Nuyens geprobeerd zou hebben een valse verklaring te laten afleggen door Niels Albert. Dat vind ik er ver over. Het arbeidshof zegt heel duidelijk dat ze het niet bewezen acht dat Nick Nuyens de intentie had om Niels Albert een valse verklaring te laten afleggen of hem onder druk te zetten. En er staat dat Wout van Aert het voorval schromelijk heeft overdreven en buiten proportie opgeblazen. Hoeveel duidelijker kan het zijn?

Wout Van Aert en Nick Nuyens in betere tijden. Beeld Photo News

“Nick Nuyens valt niets te verwijten. Men moet het niet omdraaien. Wout van Aert is degene die contractbreuk heeft gepleegd. Hij heeft ondertussen zijn verbrekingsvergoeding betaald. We zullen zien of dat het definitieve bedrag is of niet, omdat wij in cassatie gaan (Nuyens vraagt een verbrekingsvergoeding van 1.090.000 euro in plaats van 662.000 euro, MG).”

Desmet hecht niet veel waarde aan het cassatieverzoek van Wout van Aert en Walter Van Steenbrugge: “Dat is het laatste strohalmpje waar het kamp-Wout van Aert zich aan vastklampt. Er wordt inhoudelijk niks bijgebracht. De facto hopen ze nog een jaartje uitstel te kopen, dat is mijn mening.”

Het gaat, zegt Rudi Desmet, hen ook niet meer om Wout van Aert. Maar wel om zijn ploeg Jumbo-Visma en om de rol die manager Jef Van den Bosch heeft gespeeld. “Dat Jumbo-Visma met rust gelaten wordt en ons geen schadevergoeding zou moeten betalen, aanvaarden wij niet. En ook niet dat manager Jef Van den Bosch zomaar verder kan blijven assistentie verlenen bij contractbreuk. Zij moeten nu de gevolgen dragen. Dit verhaal zal voor ons maar eindigen op het moment dat Jumbo-Visma een vergoeding betaald heeft aan Sniper Cycling, conform de UCI-regels.”