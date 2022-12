Dimitri Van den Bergh veranderde zijn ochtendritme om zich voor te bereiden op vroege WK-match

Dimitri Van den Bergh moet morgen al om 6.45 uur uit de veren om zich klaar te maken voor zijn duel tegen Krzysztof Ratajski. Dancing Dimi speelt kort na de middag de eerstvolgende wedstrijd op het WK. Een vroege match, wat een andere voorbereiding vergt.

Tien dagen na zijn eerste duel is Dimitri Van den Bergh opnieuw aan zet op het WK darts. “Mijn eerste partij speelde ik op 17 december, dinsdag is het alweer 27 december. Ik vind het goed dat er zoveel tijd tussen mijn matchen zit. Zo had ik wat extra dagen om mezelf voor te bereiden op deze wedstrijd. Ook kon ik me mentaal beter klaarstomen voor mijn volgende tegenstander, Krzysztof Ratajski in dit geval.”

Van den Bergh kreeg eveneens een langere periode om verder aan te passen aan zijn nieuwe pijlen, die hij pas één dag voor zijn eerste WK-match ontving. “Ik heb er de afgelopen dagen veel mee getraind. Al deed ik het met mijn nieuw materiaal meteen goed tegen Lourence Ilagan. Het vreemde is dat het op training zelden geweldig gaat. Maar op het podium lukt dat dan weer wel. Dus ja, ik blijf zo voortdoen.”

Vroeger opstaan

‘Dancing Dimi’ speelt morgen kort na de middag zijn wedstrijd op het WK. Vanaf 13.30 uur schiet hij in actie. “Dat is vroeg, waardoor ik mijn voorbereiding anders heb aangepakt. De voorbije week stond ik telkens op om 8 uur, om al wat in dat vroegere ritme te komen. Normaal slaap ik soms uit, dat heb ik deze keer bewust niet gedaan.”

Van den Bergh trekt vandaag vanuit Leicester richting het hotel in Londen. “Ik hoop om 22 uur in bed te liggen, want dinsdagochtend gaat de wekker al om 6.45 uur. Al zal ik waarschijnlijk snoozen tot 7 uur”, lacht hij. “Ik heb een uurtje de tijd om mij klaar te maken, dan neem ik de shuttle richting Alexandra Palace. Door de ochtendspits is het ongeveer een uur rijden tot de zaal. Vanaf 9 uur ben ik in ‘Ally Pally’.”

De Antwerpenaar is het door de vloertoernooien gewend om rond de middag te spelen. “Maar ik vind het toch fijner om later op de dag te gooien. Na 14 uur bijvoorbeeld, dan heb je een normaler dagritme. Ach, het is nu eenmaal zo. Uiteindelijk moet Ratasjki in dezelfde omstandigheden presteren. Al denk ik wel dat hij een vroege vogel is. Hij moest op dit WK al eens kort na de middag aantreden. Dus die ervaring heeft hij al.”

Mogelijke achtste finale tegen Huybrechts

Als Van den Bergh morgennamiddag wint van Ratajski, komt hij in de achtste finale uit tegen Kim Huybrechts of titelverdediger Peter Wright. Die sluiten dinsdag de avondsessie af. “Een Belgisch onderonsje bij de laatste zestien, dat zou fantastisch zijn. In dat geval staat er sowieso een Belg in de kwartfinale.” Dat zou een evenaring van de beste Belgische prestatie ooit op het WK van de PDC zijn. Van den Bergh bereikte er in 2017 en 2019 de kwartfinale. Huybrechts sneuvelde in diezelfde ronde in 2011.

Een achtste finale tussen Van den Bergh en Huybrechts. Volgens ‘Dancing Dimi’ kan het. “Ik heb in het verleden al vaker goed gepresteerd tegen Ratajski. Verder vond ik Wright niet fantastisch tijdens zijn eerste match. Als Kim zijn niveau haalt, zoals vorig jaar tegen Gerwyn Price, heeft hij een goede kans om door te stoten. Al ben ik momenteel nog niet bezig of ik tegen Huybrechts of Wright moet. De focus ligt nu helemaal op Ratajski.”