Dimitri de Condé blikt, na de 6 op 18, positief vooruit: ‘Genk zou vlot meedraaien in de Bundesliga’

“Misschien komt deze interlandbreak wel op het juiste moment.” Coach Wouter Vrancken zei het na dat teleurstellende gelijkspel tegen Cercle Brugge. Een heel seizoen op kop staan, weegt mentaal. Even uitblazen, weg zijn van de club, het kan dan maar deugd doen. Dimitri de Condé knikt wanneer we hem de stelling voorleggen. “Wij hebben ook het gevoel dat het niet verkeerd viel”, zegt de technisch directeur. “Je kan de focus weer volledig leggen op de resterende vier plus zes wedstrijden (reguliere competitie en play-offs, BFA). Misschien zorgt het voor mentale frisheid.”

De laatste weken pakte Genk 6 op 18, maar grote pijnpunten zijn moeilijk aan te duiden.

“We wisten dat onze heenronde exceptioneel was (46 op 51, BFA). Dat je daarna hier en daar punten verspeelt in een vrij sterke Belgische competitie is logisch. Union doet het ook uitzonderlijk goed, dat maakt het niet gemakkelijker. Het is niet abnormaal om niet het hele seizoen top-top te zijn. Het enige wat echt minder was, was de efficiëntie.

“Ik ben zelf altijd realistisch gebleven. De kans dat we de play-offs met een straatlengte voorsprong zouden ingaan, was miniem. We hielden rekening met het scenario dat we ze met een paar puntjes bonus zouden aanvatten, al moeten we nog afwachten of we nog eerste zullen staan – we hebben nog een zwaar programma. We concentreren ons eerst op de reguliere competitie. Met uitzondering van de wedstrijden tegen KV Mechelen en Cercle Brugge was het spelniveau altijd goed. Thuis tegen Antwerp en Union zat het resultaat tegen, maar waren we zeer dominant. Dat geeft moed.”

Het gaat veel over Paul Onuachu. Sinds hij weg is, zijn de resultaten gekeerd.

“We wisten al twee jaar dat een vertrek van Paul een aderlating zou zijn. Dat is gewoon heel logisch. Iemand met zijn statistieken, die Gouden Schoen was, die goals maakte, die clubrecords heeft verbroken, ga je altijd missen. Paul was een fenomeen. Dat hij op een dag zou vertrekken, wisten we ook. Er waren afspraken gemaakt en vanuit menselijk oogpunt kon je dat niet tegenhouden. We staan nog altijd achter ons besluit.

“We focussen op de jongens die er nog zijn en hebben nog steeds een heel sterke groep. In het begin van het seizoen hebben we zonder Paul punten gepakt en ook nu pakken we onze punten. Samatta heeft het niet slecht gedaan en we hadden de pech dat Tolu zich kort na zijn komst blesseerde. Dat hoort bij voetbal. We hopen in de play-offs opnieuw op hem te kunnen rekenen.”

Beeld Photo News

Jullie recupereren Luca Oyen, iemand van wie veel werd verwacht, maar zijn kruisband scheurde.

“Luca maakt de groep sterker. We kijken uit naar hoe hij het gaat doen. Matías Galarza is opnieuw opgenomen in de A-kern. Zijn situatie was speciaal, maar in de oefenmatch tegen Beerschot stak hij er met kop en schouders bovenuit. We mogen iets verwachten van die jongens. Ze hebben specifieke kwaliteiten. Bij Joseph Paintsil heeft het eveneens even geduurd vooraleer hij ontploft is, maar hij laat dit seizoen wel wat zien.”

De Rode Duivels dan. Trésor en Heynen ontbraken en uw reactie daarop was stevig. Hoe kijkt u terug op die saga en hebben jullie nog contact gehad met de voetbalbond?

“Neen, wij hebben niets gehoord. We wachten wel tot de bond met ons contact opneemt, mochten zij die behoefte voelen. De mening van onze club en mijzelf is niet veranderd. Ik blijf het een onderwaardering van de Belgische competitie vinden. Dan heb ik het niet alleen over de Genk-jongens, bij andere ploegen zijn er nog. Je geeft het signaal aan jonge Belgische spelers dat ze beter op de bank kunnen gaan zitten bij een Southampton, Leicester of PSV, terwijl drie van onze ploegen Europese kwartfinales bereikten en Club Brugge overwinterde in de Champions League. Zo slecht zal de Belgische competitie dan toch niet zijn?”

Het is geen Premier League of Bundesliga.

“Ik volg de markt goed en ben er zeker van dat Genk heel makkelijk zou meedraaien in de middenmoot van de Bundesliga. Dat Union veel te sterk was voor Union Berlin bewijst dat onze competitie hoog mag worden ingeschat.”