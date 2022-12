Deze winter vaart de zilvervloot België niet binnen

Geen traditionele winterstop deze keer, wel een WK dat de normale gang van zaken in de Jupiler Pro League grondig verstoort. De winterstages van de Belgische clubs zijn in vele gevallen al achter de rug, nog vóór de feestdagen zijn ingezet. Afwachten welke invloed dit alles zal hebben op de transfermarkt.

“Het is nieuw voor iedereen”, beseft Thomas Peeters, sporteconoom en professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Al zal het WK voor de Belgische clubs wellicht een geringe impact hebben op hun transferperiode. Er zijn maar weinig van onze spelers die een groot podium kregen. Dat valt enorm tegen, waardoor ik denk dat we er niet veel van moeten verwachten. Marokko is de ploeg met ‘Belgische’ spelers die het positiefste verhaal heeft neergezet.”

Zaakwaarnemer Gunter Thibaut (Quadrans): “Er zijn niet veel spelers uit onze competitie die een onvergetelijke indruk hebben nagelaten. Anderen genieten wel interesse. Voor onze speler Haji Wright (aanvaller van de Verenigde Staten, TTV) bijvoorbeeld, die scoorde en goed speelde, hebben clubs zich gemeld.”

Concreet zag hofleverancier Club Brugge geen van zijn acht internationals uitblinken, wat eigenlijk geldt voor de 24 vertegenwoordigers uit de Belgische competitie. Standard-middenvelder Selim Amallah raakte het verst, maar is in Qatar misschien wel de meest anonieme Marokkaan. Landen met meerdere spelers uit de Jupiler Pro League zoals Canada, Ecuador, Mexico, Ghana of België zelf werden uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi.

Selecties compleet

Geen grote uitgaande dossiers betekent veelal weinig inkomend. “Traditioneel was het al niet zaligmakend om tijdens de winter veel geld uit te geven”, weet Peeters. “Nu zal dat nog minder het geval zijn. De selecties zijn voltallig, op enkele uitzonderingen na. Bovendien zijn de clubs al op stage geweest en is er nog minder tijd om spelers in te werken. In de loop van januari bijsturen wordt zo nog moeilijker.”

Thiebaut: “Bij de grote clubs is de noodzaak relatief beperkt. Hun zoektocht is heel specifiek en positiegericht. Ze willen ook 100 procent zeker zijn. Vroeger zeiden ze: ‘We zullen het wel doen.’ Nu voel je dat er veel strenger op wordt toegezien.”

Vorige winter deden de Belgische eersteklassers 71 winteraankopen tegenover 84 uitgaande transfers. In totaal werd niet meer dan 23 miljoen euro gespendeerd. Een peulschil ten opzichte van het bedrag dat vorige zomer werd uitgegeven (117,5 miljoen). Verwacht wordt dat die trend verder stagneert. De topclubs lijken alvast niet van plan om de geldbuidel deze winter open te trekken.

Degradatiegevecht

Al kan de competitieformat daar nog een beetje verandering inbrengen. Met vijf à zes clubs die nog in aanmerking komen voor degradatie wordt er onderin mogelijk meer dan gewoonlijk gespendeerd. “Vooral in de kelder verwacht ik veel beweging”, zegt Thiebaut. “Voor hen is het kiezen: niet investeren met een mogelijke degradatie als gevolg, of geld uitgeven in de hoop erin te blijven. Op uitgaand vlak willen de ‘kleintjes’ daarnaast hun spelers behouden, daar waar ze vroeger altijd incasseerden.”

Peeters: “Ploegen als Cercle of KV Oostende, waarvan de eigenaar meerdere clubs in de portefeuille heeft, gaan doorgaans minder snel over tot paniekaankopen. Die redeneren dat ze in het ergste geval ook in tweede klasse spelers kunnen ‘testen’. Voor pakweg Zulte Waregem is dat niet zo. Ik kan me voorstellen dat daar een ander idee over tweede klasse leeft. Bij hen zal je bijgevolg misschien een andere reactie zien.”

Thiebaut verwacht wel wat beweging in januari, maar dan vooral in de buik van het klassement. “Veel topclubs hebben geen geld over en al zeker niet voor wintertransfers. Ze gooien tegenwoordig veel minder met geld. En eigenlijk is dat maar goed ook.”