Deze vedetten zie je straks niet op de grasmat in Qatar

Elk WK-selectie heeft haar pechvogels: dit sterrenelftal zal niet te bewonderen in Qatar. De onderstaande toppers raakten niet fit, haalden net niet de ‘cut’ of pasten ondanks bewezen diensten niet langer in het plaatje van de bondscoach. Ziehier FC Pineut.

David de Gea. Beeld REUTERS

Doel: David de Gea

Spanje ° Manchester United ° 15 miljoen euro

De Gea stond nog als onbetwistbare nummer één in het Spaanse doel op het WK in Rusland, maar zag de bui wat hangen dat hij nu naast de boot zou vallen. De Gea zei te “vechten voor een plek in de WK-kern”, maar bondscoach Enrique kiest voor relatief jongere bankzitters.

Reece James. Beeld REUTERS

Rechtsback: Reece James

Engeland ° Chelsea ° 70 miljoen euro

De jonge rechtsback van Chelsea brak dit jaar in topvorm door bij Engeland en leek titularis als rechtsback voor het WK maar een blessure aan het knieligament vorige maand gooide roet in het eten.

Mats Hummels. Beeld Photo News

Centrale verdediger: Mats Hummels

Duitsland ° B. Dortmund ° 6,5 miljoen euro

Op het EK 2021 zag Hummels zich als Duits wereldkampioen van 2014 heropgevist. Die eer bleef nu uit. “Hummels is topfit, maar we blikken naar de toekomst”, zegt coach Hansi Flick. Hummels noemde zijn niet-selectie “een van de grotere ontgoochelingen in mijn carrière.”

Sergio Ramos. Beeld REUTERS

Centrale verdediger: Sergio Ramos

Spanje ° PSG ° 6 miljoen euro

De 36-jarige Spaanse recordman (180 interlands) is geen WK-comeback gegund. Na blessureleed miste Ramos het EK al en zijn laatste optreden voor de nationale ploeg dateert al van maart 2021. Helaas voor Ramos kiest Enrique niet voor ervaring.

Ferland Mendy. Beeld AP

Linksback: Ferland Mendy

Frankrijk ° Real ° 40 miljoen euro

Bij Real Madrid heeft Mendy aanzien als linksachter, maar die status genoot hij nooit bij Les Bleus. Toch hoorde hij in september nog bij de kern en speelde hij in de Nations League. Deschamps geeft als potentiële linksbacks de voorkeur aan Lucas of Theo Hernandez.

Ngolo Kante Beeld Photo News

Verdedigende middenvelder: N’Golo Kanté

Frankrijk ° Chelsea ° 30 miljoen euro

Kanté is geen last-minute-afvaller: half oktober kwam het slechte nieuws dat hij na een operatie aan de hamstring vier maanden out zou zijn. Een serieuze aderlating voor Frankrijk, bij de WK-titel van Les Bleus in 2018 gold hij als een van de hoekstenen van het succes.

Paul Pogba. Beeld Photo News

Middenvelder centraal links: Paul Pogba

Frankrijk ° Juventus ° 35 miljoen euro

Pogba zal zijn Franse WK-titel in 2018 niet verdedigen in Qatar. De flamboyante middenvelder raakt niet fit na een knieblessure en operatie aan de meniscus in september. Pogba kwam dit seizoen nog geen minuut in actie sinds zijn Juve-transfer.

Giovani Lo Celso. Beeld AP

Middenvelder centraal rechts: Giovani Lo Celso

Argentinië ° Villarreal ° 22 miljoen euro

De ontgoocheling bij Lo Celso moet immens zijn. Begin deze maand blesseerde hij zich aan de hamstring. Coach Lionel Scaloni noemde Lo Celso al “onvervangbaar” en ook Messi zal zijn “steunlijfwacht” op het veld missen. Lo Celso hielp Argentinië in de finale van de Copa America 2021 en de Finalissima tussen de kampioen van Europa (Italië) en Zuid-Amerika dit jaar aan twee grote prijzen.

Jadon Sancho. Beeld Photo News

Linkerwinger: Jadon Sancho

Engeland ° Man. Utd ° 60 miljoen euro

Als youngster bij Dortmund leek “the sky the limit” voor Sancho, die in de EK-finale in 2021 wel vanop de stip in de penaltyreeks miste. Voor dit WK ontbreekt de goede vorm: zijn overstap naar Man. Utd voor 85 miljoen euro in 2021 bleek geen voltreffer.

Roberto Firminho. Beeld REUTERS

Spits: Roberto Firmino

Brazilië ° Liverpool ° 28 miljoen euro

Haast elk nationaal team zou al te blij zijn met Firminho, maar bij Brazilië is hij het slachtoffer van aanvallende luxe. Neymar, Gabriel Jesus, Vinicius, Antony, Richarlison, Rodrygo, Raphina, Gabriel Martinello en Pedro zijn nu eenmaal te duchten concurrenten.

Timo Werner. Beeld AFP

Rechterwinger: Timo Werner

Duitsland ° RB Leipzig ° 25 miljoen euro

Brute pech voor Werner: in een CL-duel begin november scheurde hij een enkelband: geen WK dus. In de kern had Hansi Flick anders een plaatsje gereserveerd. “Het is een bitter verlies”, zei de Duitse coach. Na zijn minder geslaagd hoofdstuk bij Chelsea liet Werner in het oude nest van RB Leipzig een stijgende vorm zien. Huidig Duits topschutter Niclas Füllkrug profiteert van zijn uitvallen.