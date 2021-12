Deze toppers bepalen zondag de klassieker: ‘Refaelov heeft niet het volume van Vanaken’

Met verschillende smaakmakers in topvorm belooft Club Brugge-Anderlecht zondag het allerbeste. Voetbalanalist Marc Degryse, die destijds in beide kampen excelleerde, neemt de ‘duels in het duel’ onder de loep: Vanaken vs. Refaelov en De Ketelaere vs. Verschaeren.

Hans Vanaken, 29 jaar, Club Brugge

“Als je Vanaken als leider vergelijkt met Refaelov, dan is hij toch écht de dirigent. De speler ook die het meest regelmatig is geweest. Als Vanaken zondag niet genoeg aanwezig is, zal het voor Club veel lastiger worden om dominant en bepalend te zijn. Wat van Vanaken ook een enorme kwaliteit is, zijn de doelpunten en assists die hij meepikt. Boven op zijn taak als spelverdeler scoort hij veel belangrijke goals. De voorbije jaren is dat alleen maar toegenomen.

“Er is een tijd geweest waar Vanaken en Vormer samen bepalend waren. Door omstandigheden is dat met Vormer nu minder het geval en is Vanaken nóg belangrijker geworden. Zijn doorbraak bij de nationale ploeg heeft hem daarin geholpen. Het gaf hem een boost, waardoor hij ook in de Champions League meer op de voorgrond is getreden.

“Met zijn gedrag neemt hij de rest mee. Het is niet zo dat hij dat vuur altijd uitstraalt, maar hij heeft het wel in zich. Vroeger zag je dat vooral tegen de scheidsrechter, maar ook daarin is hij rustiger geworden. Ik vond het opmerkelijk dat zijn vader in HLN Sportcast zei dat Vanaken vooral prijzen wil winnen toen het ging over een eventuele stap naar Europa. Collectief maar ook individueel, want die derde Gouden Schoen zit ongetwijfeld in zijn achterhoofd. Dat siert hem.”

Lior Refaelov, 35 jaar, Anderlecht

“Refaelov is terug met zijn scorend vermogen. Wat mij betreft had hij al langer vast in de ploeg moeten staan. Eigenlijk speelt hij nu als een soort van linkermiddenvelder, terwijl hij meer aanvaller is dan Vanaken. ‘Rafa’ heeft het volume niet van Vanaken, al wordt dat in die positie nu wel van hem verwacht. Van nature is hij explosiever en zou hij hoger moeten spelen.

“Refaelov is belangrijk voor de efficiëntie van zijn ploeg, niet om een wedstrijd te domineren. En ook voor de jonge gasten rondom zich, met zijn ervaring en ingesteldheid.

“Het is uitkijken naar de reactie van het Club-publiek, voor wie Refaelov met Anderlecht nog niet gespeeld heeft. Ik hoop dat het meevalt. Als je bij elke baltoets vervelende kreten of geroep hoort is dat toch een mentale test.

“Het is aan hem en Verschaeren om in de rug van de middenvelders de ruimtes te vinden. Wat Refaelov wel heeft, is een neus voor belangrijke goals, zeker in zulke topmatchen. Dat had hij bij Club, onder meer in die bekerfinale (2015, TTV), en ook bij Antwerp. De jongste weken was hij erg bepalend bij Anderlecht. Het zal belangrijk zijn voor Anderlecht om eerst te scoren, want dat is in Brugge toch leuker dan achtervolgen.”

Charles De Ketelaere (Club Brugge) en Yari Verschaeren (Anderlecht). Beeld BELGA

Charles De Ketelaere, 20 jaar, Club Brugge

“In september of oktober heb ik eens gezegd dat hij zich meer moet richten op scoren en op doel schieten. Dat is nu ineens veel beter. Zijn doelpunt tegen Zulte Waregem of die volley tegen Standard: gecontroleerd, met zijn lichaam in evenwicht. Het is alsof hij nu in zijn hoofd precies weet wat hij moet doen. Die goal in Leuven, dat vond ik heel goed gedaan. De verste hoek zoeken en hard schieten. Op die manier krijg je extra waarde. Want je kunt niet blijven zeggen dat je goed speelt zonder jezelf daarbij te belonen.

“De Ketelaere heeft dat goed opgepikt en dat is net zijn kwaliteit. Een verstandige jongen, met de voetjes op de grond. Altijd kritisch voor zichzelf. Ik hou van die instelling. Qua karakter is hij de tegenpool van Lang, maar ik vind dat iedereen zijn persoonlijkheid mag hebben. Vanaken is de ervaren prof, Lang en De Ketelaere hebben een enorm potentieel. Ze moeten daaraan blijven werken. Je ziet dat ze nu weer op goede weg zijn. Als dat trio draait, met Vanaken als meest regelmatige en de andere twee met hun creativiteit, dan zijn ze heel gevaarlijk. Dat trio moet Club normaal gezien naar een derde opeenvolgende landstitel brengen en op korte termijn de match van zondag naar zijn hand zetten.”

Yari Verschaeren, 20 jaar, Anderlecht

“Verschaeren en De Ketelaere zijn jonge, Belgische talenten met een goede mentaliteit. Ze hebben goede voeten op het veld en zijn snel, al geldt dat voor De Ketelaere nog meer in sprints van dertig meter. Verschaeren kan goed wegdraaien in de kleine ruimte. Hij heeft die draaibeweging zoals Hazard. Maar in tegenstelling tot De Ketelaere moet hij dringend werken aan zijn statistieken. Twee goals en drie assists, dat is veel te weinig voor iemand met zijn talent. Net als Zirkzee heeft Verschaeren de strijd om een vaste basisplaats nu wel gewonnen, een volgende stap is doelpunten maken.

“Verschaeren heeft al wat tegenslagen gekend qua blessures. Dat heeft zijn proces vertraagd. Ook die heisa rond zijn contractverlenging heeft meegespeeld. Een enorm nadeel voor Verschaeren is dat Anderlecht nu al twee seizoenen geen Europees voetbal speelt. Als je vanuit clubverband bij de nationale ploeg terechtkomt, dan is dat een enorme stap. De Ketelaere is hem in die jaren voorbijgestoken, hij speelt wél al drie jaar Champions League-voetbal. Vanuit dat opzicht zal het belangrijk zijn dat Anderlecht, als Verschaeren nog een jaar blijft, Europees speelt. Dan word je gedwongen om drie matchen per week te spelen, waarvan je alleen maar sterker wordt.”