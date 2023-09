Deze topatleten hebben vanavond op de Memorial een afspraak met de geschiedenis

Het kan weleens een dure 47ste editie worden voor de Memorial Van Damme. Drie atleten (Shericka Jackson, Yaroslava Mahuchikh en Armand Duplantis) kondigen een aanval op het wereldrecord in hun discipline aan. Wie erin slaagt, ontvangt 50.000 dollar. Femke Bol mikt dan weer op het meetingrecord op de 400 meter horden.

1. Jackson op de 200 meter

Shericka Jackson. Beeld BELGA

Het wereldrecord van Florence Griffith-Joyner op de 200 meter (21.34) staat al 35 jaar op de tabellen en is haast onbereikbaar. Marion Jones kwam in 1998 in de buurt (21.62), al dan niet met behulp van steroïden. In Tokio was het verschil twee jaar geleden nog kleiner; Elaine Thompson won de olympische titel in 21.53.

Maar dé uitdager lijkt nu toch Shericka Jackson te zijn. De Jamaicaanse flitste twee weken terug op het WK in Boedapest naar het goud in 21.41. “Het was zo close”, zei de 29-jarige spurter gisteren. “Zeven honderdsten. Een beetje meer wind in de rug en ik had dat record beet. Maar ik laat niet los want ik voel dat het erin zit. Vrijdag ga ik er weer helemaal voor. Er ligt een nieuwe piste in Brussel, het weer is op zijn Jamaicaans, ik ben er fysiek en mentaal klaar voor. En als het me nu niet lukt, dan probeer ik het over een week opnieuw in Eugene. Een obsessie zou ik dat record niet noemen, maar ik werk er keihard voor en dan wil je daar gewoon de vruchten van plukken.”

Het stadionrecord in Brussel is in handen van Merlene Ottey. De Jamaicaanse snelde 32 jaar terug naar de zege in 21.64. “Ik schrijf altijd de tijd die ik in gedachten heb op mijn rugnummer. In Boedapest had ik 21.40 genoteerd. Ik liep 21.41. Wat ik er nu ga op zetten? Ik kreeg mijn rugnummer nog niet”, grijnsde Jackson.

2. Duplantis in het polsstokspringen

Armand Duplantis. Beeld BELGA

Zes keer al stelde Armand Duplantis het wereldrecord scherper. Vijf keer was dat zijn eigen record, de eerste keer (in februari 2020) kraakte hij dat van Sergej Boebka (6,15 meter). De Zweed zweeft over ongekende hoogtes: 6,22 meter is inmiddels de nieuwe referentie. Liefst 31 keer sprong hij over 6 meter, de grens waar in totaal amper 24 atleten over gingen. En Duplantis is nog altijd maar 23 jaar. Hij won werkelijk alles: olympisch goud, wereld- en Europese titels, in- en outdoor.

De vraag is meestal niet óf Duplantis wint, maar met welke hoogte. Nederlagen zijn zeldzaam. Dit jaar kende hij een offday in Monaco (vierde met 5,72 meter), vorig jaar was dat op de Memorial, waar hij met 5,81 meter de zege aan EJ Obiena moest laten. En dat terwijl hij in 2021 nog voor een nieuw stadionrecord (6,05 meter) had getekend. Wispelturig, zo kun je zijn prestaties in Brussel wel noemen.

“Ik moet toegeven dat die nederlaag van vorig jaar nog wat steekt”, zei Duplantis. “Op zich mag dat geen rol spelen, maar kom, ik heb wat recht te zetten. Waarom niet met een sprong over 6,23 meter? Er ligt een nieuwe piste, die maakt dat ik sneller kan aanlopen, wat belangrijk is om hoog te springen. Tel daarbij het weer en de sfeer die er in Brussel altijd is, en alle voorwaarden zijn vervuld om er wat van te maken.”

3. Mahuchikh in het hoogspringen

Yaroslava Mahuchikh. Beeld BELGA

Tot februari 2022 heerste Maria Lasitskene als tsarina in het hoogspringen. Tot Rusland een oorlog ontketende en alle internationale competities voor haar op slot gingen. O ironie: de vacature werd meteen ingevuld door een Oekraïnse. Yaroslava Mahuchikh, die sinds januari als vluchteling in Heusden traint, greep op het WK in Boedapest met een sprong over 2,01 meter haar eerste belangrijke titel. “Het eerste goud op een WK voor Oekraïne in tien jaar. Ik ben blij dat ik mijn volk en de soldaten zo trots kon maken.”

Mahuchikh, afkomstig uit Dnipro, wil haar vaderland nog meer schenken: het wereldrecord, intussen al 36 jaar eigendom van de Bulgaarse Stefka Kostadinova (2,09 meter). Blanka Vlasic bleef er maar één centimeter van verwijderd, Mahuchikh zit er met een persoonlijk (indoor)record van 2,06 nog een stukje onder. Vorig jaar ondernam ze op de Memorial drie vruchteloze pogingen op 2,10, maar ze won wel met 2,05 meter.

“Dit jaar wil ik een nieuwe aanval inzetten”, zei ze. “Vorig jaar sprong ik hier een persoonlijk record, dus waarom zou het me niet opnieuw lukken? Alles is mogelijk. Zelfs in moeilijke tijden, zoals nu. Tijdens mijn kwalificaties op het WK waren er raketaanvallen op een zwembad en centraal station in Dnipro. Gelukkig beschik ik over veel ervaring en een sterke wilskracht om dan toch te kunnen presteren.”

4. Bol op de 400 meter horden

Femke Bol. Beeld BELGA

Wereldkampioen Femke Bol wil op de 400 meter horden een aanval plaatsen op het 25 jaar oude meetingrecord. “Het is niet makkelijk aan het einde van het seizoen. Je lichaam is een beetje moe. Maar er is ook minder druk”, zei ze op de persconferentie.

Het record op de 400 meter horden van de Memorial staat op naam van Nezha Bidouane. De Marokkaanse finishte in 53.43 in 1998. Die tijd moet haalbaar zijn voor de 23-jarige Bol, die dit seizoen haar Europees record aanscherpte naar 51.45. “Het is een goed veld, dus ik moet hard gaan om te winnen. Ik vind alle wedstrijden in de Diamond League leuk en deze voelt bijna als een thuiswedstrijd.”

De Nederlandse, die de voorbije twee jaar in de tribune zat om haar vriend en polsstokspringer Ben Broeders aan te moedigen, is sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Vanavond mikt ze op een achttiende opeenvolgende zege. “We zullen wel zien hoelang deze reeks nog duurt.”

Memorial Van Damme, vanavond om 19.15 uur op VRT Canvas