Deze tien sterren ziet u de komende weken op de Africa Cup

Morgen gaat de 33ste Africa Cup van start met een wedstrijd tussen gastland Kameroen en Burkina Faso. Op 6 februari kennen we de opvolger van Algerije. Wie zijn de tien sterren die u de komende maand moet zien?

1. Samuel Eto’o (Kameroen)

Samuel Eto'o. Beeld AFP

Mister Africa Cup. Topschutter aller tijden van het toernooi met achttien goals. Wereldster bij de Ontembare Leeuwen, Barcelona en Inter. Vier keer Afrikaans speler van het jaar én sinds een maand voorzitter van de Kameroense voetbalbond. Een halve eeuw nadat ze het voor de eerste keer deden mag Kameroen onder zijn supervisie nog eens de Africa Cup organiseren. Eto’o (40) was dan ook bijzonder misnoegd toen deze week de vraag werd gesteld of het toernooi wel moest doorgaan. “Als het EK zonder problemen kon doorgaan te midden van de pandemie, met volle stadions in verschillende steden, waarom zou de Africa Cup dan niet kunnen starten?”, fulmineerde hij. De wedstrijden van Kameroen worden gespeeld in bijna volle stadions (80 procent capaciteit), de andere matchen krijgen voor 60 procent gevulde tribunes.

2. Tom Saintfiet (Gambia)

Tom Saintfiet. Beeld BELGAIMAGE

Voor de eerste keer in de geschiedenis doet Gambia mee aan de Africa Cup, met dank aan een Belg: Tom Saintfiet (48). Vraag is waartoe Gambia in staat is in een groep met Mauritanië, Mali en Tunesië. De voorbereidingsmatchen tegen Syrië en Algerije werden deze week last minute afgeblazen omdat bijna de helft van het team op oefenkamp in Doha positief testte op corona. Op tijd in Kameroen arriveren met een volledige, gezonde selectie is de uitdaging van Saintfiet en zijn groep. “We zijn de underdog, het laagst gerangschikte team in onze groep, maar kansloos zijn we niet”, maakt Saintfiet zich sterk.

3. Tarik Tissoudali (Marokko)

Tarik Tissoudali van AA Gent. Beeld Photo News

De verrassing van de chef. Door het afhaken van Barcelona-speler Abdessamad Ezzalzouli werd Tarik Tissoudali (28) in extremis geselecteerd voor Marokko. Dat is een droom voor de spits maar niet voor AA Gent. De oorspronkelijke zucht van opluchting ten huize Vanhaezebrouck werd een gil van afgrijzen. De Buffalo’s moeten het wekenlang zonder hun creatieve aanvalsleider doen. Blijft de vraag hoeveel speelminuten Tissoudali (slechts drie interlands met de U23 van Marokko) zal krijgen in Kameroen.

4. Michael Ngadeu (Kameroen)

Michael Ngadeu van AA Gent. Beeld Photo News

Niet alleen voorin maar ook achterin ontbreekt deze maand een sterkhouder bij AA Gent. Michael Ngadeu vervangen zal geen sinecure zijn. De 31-jarige verdediger, die onlangs positief testte op corona, is een van de steunpilaren van het gastland. In 2017 stak hij nog mee de Africa Cup in de lucht toen Kameroen onder leiding van Hugo Broos zijn vijfde titel won. Doen ze dat kunstje nog eens over?

4. Christian Kouamé (Ivoorkust)

Christian Kouamé van Anderlecht. Beeld Photo News

Acht keer scoorde hij dit seizoen al voor Anderlecht, op de Africa Cup zoekt Christian Kouamé (24) doelpunten voor Ivoorkust. “Hopelijk blijf ik zo lang mogelijk weg van Anderlecht, dat zou betekenen dat we ver doorstoten”, lachte hij voor zijn vertrek. De steun van Vincent Kompany heeft hij alvast. “Het is cruciaal voor Afrika dat de beste spelers worden opgeroepen, om zo aan de wereld te tonen hoeveel talent er rondloopt. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij het ook zonder hem goed zullen doen.”

6. Wilfred Ndidi (Nigeria)

Wilfred Ndidi van Leicester City. Beeld Photo News

Een oude bekende. Wilfred Ndidi (25) is niet meer weg te denken bij ploeg en land sinds hij in 2017 Racing Genk verruilde voor Leicester City. Hij is een meester van de tackle, met dank aan Peter Maes, die hem bij Genk omschoolde tot middenvelder. Niet Victor Osimhen, Paul Onuachu, Kelechi Iheanacho of Victor Moses maar wel Ndidi is in het populaire spel FIFA 2022 de best gequoteerde Nigeriaan. Speelt hij ook nu de pannen van het dak?

7. Emmanuel Dennis (Nigeria)

Emmanuel Dennis van Watford. Beeld Photo News

Nog een bekend gezicht. Emmanuel Bonaventure Dennis (24) is ploegmaat van Ndidi bij Nigeria. Van 2017 tot en met 2020 was hij de flamboyante spits van Club Brugge. De voorbije maanden in de Premier League was Dennis goed voor zes goals in negen matchen bij Watford. Tot dusver mocht hij slechts drie keer kort invallen bij de Super Eagles. Krijgt hij bij afwezigheid van Onuachu meer speelgelegenheid?

8. Sadio Mané (Senegal)

Sadio Mané van Liverpool. Beeld Photo News

Aanvalsleider van het beste Afrikaanse land op de FIFA-ranking (20ste). Voormalig Afrikaans voetballer van het jaar. En in 2019 greep hij net naast het podium van de Gouden Bal. Sadio Mané (29) wil wraak na de verloren finale tegen Algerije in 2019. Opmerkelijk: Senegal won nog nooit de Africa Cup. Zal Gent Tissoudali missen? Wat dan gezegd van Liverpool met Mané? Coach Jürgen Klopp zal blij zijn als het februari is.

9. Mohamed Salah (Egypte)

Mohamed Salah van Liverpool. Beeld Photo News

Naast Mané moet Liverpool ook Mohamed Salah (29) missen. De Egyptische krullenbol draagt de hoop van 100 miljoen landgenoten op zijn schouders. Met hem als aanvalsleider gaan de Farao’s op jacht naar een achtste eindzege. Mogelijk ontvangt Salah tijdens het toernooi trouwens de FIFA-award voor beste speler van het voorbije jaar. Samen met Lionel Messi en Robert Lewandowski staat hij op de shortlist.

10. Riyad Mahrez (Algerije)

Riyad Mahrez van Manchester City. Beeld REUTERS

Ook Klopps collega bij Manchester City, Pep Guardiola, ziet een sleutelspeler uitvliegen. Achttien goals scoorde Riyad Mahrez (30) al dit seizoen. In zijn laatste vijf wedstrijden vond hij telkens de weg naar doel. Als kapitein gaat hij de komende maand met Algerije op zoek naar een historische dubbel.