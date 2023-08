Deze drie zwemfenomenen presteerden het ondenkbare op het WK

De Belgische zwemploeg keerde zonder medailles terug van het WK in Japan, maar zwemmers uit andere landen zorgden wel voor records en primeurs. Deze drie namen maakten veel indruk.

Qin Haiyang

De prestaties van schoolslagzwemmer Qin Haiyang waren zo opvallend dat het verdacht werd. De 24-jarige Chinees werd de eerste zwemmer in de historie die op één WK alle drie de schoolslagafstanden wist te winnen. Qin was niet alleen de sterkste op de sprintnummers, de 50 en 100 meter, maar verrassend genoeg ook op de 200 meter schoolslag. Op sensationele wijze versloeg hij titelverdediger en olympisch kampioen Zac Stubblety-Cook uit Australië. Met zijn tijd van 2:05.48 dook Qin onder het wereldrecord van Stubblety-Cook van 2:05.85 van vorig jaar.

Qin Haiyang. Beeld Photo News

De heerschappij van de man uit de Oost-Chinese stad Zhuzhou komt voor veel zwemkenners uit de lucht vallen. Eerder won hij enkel twee medailles op een WK korte baan. Op het WK lange baan van vorig jaar in Boedapest strandde Qin vroegtijdig op de 200 meter schoolslag, waarbij hij acht seconden langzamer was dan zijn wereldrecord in Fukuoka.

Wie in korte tijd zoveel progressie boekt, wordt direct achtervolgd door het dopingspook. Zeker nu het een landgenoot betreft van Sun Yang. De drievoudige olympisch kampioen uit China werd onlangs na een jarenlange strijd door het sportarbitragehof TAS voor acht jaar geschorst. Sun weigerde in 2018 mee te werken aan een dopingcontrole en zou monsters hebben vernietigd.

Qin ging na zijn verbluffende optreden op de 200 meter schoolslag niet in op vragen die zijn opmars zouden kunnen verklaren. “Snelheid is mijn kracht. Ik wist dat ik snel moest starten om Zac voor te kunnen blijven”, bleef de Chinees oppervlakkig in zijn analyse.

Leeftijd: 24 jaar

Land: China

Slag: schoolslag

Prestaties: verbrak het wereldrecord op de 200 meter

Léon Marchand

Léon Marchand. Beeld ANP

Hij is de hoop van zwemnatie Frankrijk voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Léon Marchand zette zijn favorietenrol kracht bij door in Japan drie individuele wereldtitels te winnen. Hij was de beste op de 200 en 400 meter wisselslag en op de 200 meter vlinderslag.

Onder het toeziend oog van zijn voorbeeld Michael Phelps imponeerde Marchand op de 400 meter wisselslag. De lange dunne Fransman (1,87 meter en 77 kilogram) verbrak op deze afstand het wereldrecord dat Phelps maar liefst 21 jaar in handen had. Tussen 2002 en 2008 zette de Amerikaanse legende de tijd op de 400 wisselslag meerdere keren scherper, tot uiteindelijk 4:03.84 minuten. Phelps, tijdens het WK commentator voor de Amerikaanse tv-zender NBC, zag Marchand 1,34 seconde sneller aantikken: 4:02.50. Zodoende sneuvelde het oudste wereldrecord (mannen en vrouwen) dat nog in de boeken stond.

De mooiste prijs voor Marchand was dat hij de oorkonde van het nieuwe wereldrecord kreeg overhandigd door Phelps. Als tiener bestudeerde Marchand urenlang beelden van de fabelachtige techniek van de beste zwemmer aller tijden. De zoon van de voormalige wisselslagspecialisten Xavier Marchand en Céline Bonnet mailde in coronatijd de oude coach van Phelps, de Amerikaan Bob Bowman, met de vraag of hij bij hem in Arizona kon trainen. Bowman zag het wel zitten om de ruwe diamant te polijsten.

De 58-jarige coach was in Japan onder de indruk van de stalen zenuwen van zijn pupil, die titelverdediger was op de 200 en 400 meter wisselslag. “Hoe hoger de druk werd, hoe beter Léon presteerde”, zei Bowman. “Dat deed Michael ook altijd, dat kunnen alleen de grootste sporters.”

Leeftijd: 21 jaar

Land: Frankrijk

Slag: wisselslag en vlinderslag

Prestaties: verbrak het 21 jaar oude record op de 400 meter

Mollie O’Callaghan

Mollie O'Callaghan. Beeld Photo News

Pas negentien jaar is de Australische Mollie O’Callaghan, maar ze verlegt de ene grens na de andere. Op het WK in Japan kroonde het supertalent zich tot de eerste zwemster ooit die op één en hetzelfde wereldkampioenschap de dubbel pakte: goud op de 100 en 200 meter vrije slag.

Eerst zette O’Callaghan een nieuwe standaard neer op de 200 vrij. Veertien jaar na het wereldrecord van de Italiaanse Federica Pellegrini (1:52.98), gezwommen in de tijd van de snelle zwempakken met drijfvermogen, klokte de Australische 1:52.85 minuten. Alleen al de verbaasde blik van O’Callaghan op het scorebord was goud waard.

Aan het eind van de week verlengde de tiener haar titel op de 100 meter vrije slag. Halverwege keerde ze als zevende met een flinke achterstand op Siobhan Haughey uit Hongkong. Op de tweede vijftig meter imponeerde O’Callaghan met een verbluffende tijd. Ze bleef de Hongkongse met drie tiende voor (52.16).

O’Callaghan traint in Brisbane samen met een van haar grote concurrenten, Ariarne Titmus (nummer twee op de 200 meter vrij), onder leiding van de excentrieke coach Dean Boxall. Deze geboren Zuid-Afrikaan met het uiterlijk van een rockster zegt veel te danken te hebben aan zijn oude baas Jacco Verhaeren. De Nederlander, tot 2020 zeven jaar werkzaam als hoofdcoach in Australië, gaf Boxall het vertrouwen dat hij van andere leidinggevenden lange tijd ontbeerde.

Na haar twee wereldtitels prees O’Callaghan haar coach. “Dean is geweldig, al kan ik zijn geheimen natuurlijk niet onthullen. Ik heb zoveel vertrouwen in zijn racestrategie, ik volg hem en dan komt het goed.”

Leeftijd: 19 jaar

Land: Australië

Slag: vrije slag

Prestaties: pakte als eerste goud op de 100 én 200 meter