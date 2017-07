Detry, Colsaerts en Pieters starten in de achterhoede

Thomas Detry, Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters hebben geen beste start genomen in het Irish Open golftoernooi (EPGA/7 miljoen euro). Detry is met een eerste ronde in 70 slagen, twee onder par, en een 63e plaats de beste Belg in Portstewart. Colsaerts is met 72 slagen 106e, Pieters met 73 slagen 123e.

De Amerikaan Daniel Im en de Fransman Benjamin Hebert delen de leiding. Zij kwamen rond in 64 slagen, acht onder par.



Stand na de 1e ronde:

1. Daniel Im (VSt) 64 -8

. Benjamin Hebert (Fra) 64

3. Jon Rahm (Spa) 65

. Oliver Fisher (ZAf) 65

. Matthew Southgate (Eng) 65

6. Matthew Fitzpatrick (Eng) 66

. David Drysdale (Sch) 66

. Jamie Donaldson (Wal) 66

9. Justin Rose (Eng) 67

. Graeme McDowell (NIe) 67

. Hideki Matsuyama (Jap) 67

. Paul Dunne (Ier) 67

. Paul Peterson (VSt) 67

. Ryan Fox (NZe) 67

. Wade Ormsby (Aus) 67

. Fabrizio Zanotti (Par) 67

. David Horsey (Eng) 67

. Stehen Gallacher (Sch) 67

. Felipe Aguilar (Chl) 67

. Duncan Stewart (Sch) 67

. Gavin Moynihan (Ier) 67

...

63. Thomas Detry (Bel) 70

106. Nicolas Colsaerts (Bel) 72

123. Thomas Pieters (Bel) 73