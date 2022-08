Dessers trekt naar Serie A, Genk heeft al opvolger beet

Cyriel Dessers speelde zaterdag zijn laatste match voor Racing Genk. Hij ging er tegen Eupen (4-2) nadrukkelijk naar op zoek, maar een doelpunt was hem niet meer gegund. Gevierd werd hij achteraf toch. Met drie goals in drie competitiematchen neemt Dessers op een mooie manier afscheid van zijn jeugdliefde.

“Het is geen geheim dat een transfer dichtbij is”, gaf hij zaterdag na de match al toe. “De clubs zijn aan het onderhandelen.” Een akkoord volgde een dag later.

Hij trekt dus naar Cremonese, een promovendus in Italië. “Ik denk wel dat ik kans had gemaakt om topschutter te worden, maar ik moest een keuze maken. Binnenkort ben ik er 28. Ik heb nu een paar jaar in België en Nederland gespeeld. Ik heb alle stadions gezien, tegen alle ploegen gespeeld. Ik ben met mijn clubs tweede en derde geëindigd. Ik ben toe aan iets nieuws.”

Genk krijgt zijn vraagprijs van 6,5 miljoen euro. Mocht Cremonese zich handhaven in de Serie A komt daar een mooie vergoeding bovenop. Het is een pak meer dan de 4 miljoen die Feyenoord in mei nog moest betalen. Intussen ligt Gouden Schoen Paul Onuachu nog altijd onder contract in Limburg en is het vertrouwen in de jonge András Németh groot.

Jonge Nigeriaan

Voetbaldirecteur Dimitri de Condé is bezig met een nieuwe spits, maar die zal aanvankelijk uitkomen voor Jong Genk in de Challenger Pro League. De club ziet in Victory Beniangba daarvoor de geknipte kandidaat. De negentienjarige Nigeriaan speelt voor de Young Boys Football Academy.

Genk wil zeker nog uitpakken op de transfermarkt. Het is bezig met de opvolging van de naar Reims vertrokken Junya Ito en wil spoedig de inkomende transfers van Rasmus Carstensen (Silkeborg IF, 3 miljoen euro) en Matias Galarza (Argentinos Juniors, 6 miljoen euro) afronden.