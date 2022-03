Desmet misnoegd over uitstel WK shorttrack

De beslissing van de internationale schaatsbond ISU om het WK shorttrack drie weken te verlaten valt niet in goede aarde bij de Belgen. Normaliter stond het WK gepland van 18 tot 20 maart in het Canadese Montreal, maar de ISU haalt de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne aan om het event te verschuiven naar het weekend van 8 tot 10 april. Hanne Desmet moet zo haar vorm van de Olympische Winterspelen in Peking, waar ze brons haalde op de 1.000 meter, nog drie weken rekken.

“Ik ben gedegouteerd”, zegt bondscoach Pieter Gysel. “Er zijn kennelijk fouten gemaakt en die moffelen ze weg achter die ellendige oorlog in Oekraïne.”