Deschacht: ‘Top twee is must voor Anderlecht’

22 maart 2015. Met één rake uppercut mepte Refaelov Anderlecht knock-out. Deschacht lag net als zijn ploegmakkers uitgeteld op het canvas. “Samen met die testmatchen in 2009 tegen Standard blijft die verloren bekerfinale een litteken”, zegt hij. “Ofwel vier je een hele week feest, ofwel stap je de bus op en ben je tien minuten later thuis.”

Een dag na zijn eigen afscheidsmatch woonde Deschacht (41) de bekerfinale bij op de Heizel. “Ik zag een ploeg die niet wou tegen een ploeg die niet kon. Hoe bestaat het dat de helft van de spelers in zo’n match krampen krijgt? Ik begrijp daar niets van. Ik heb de indruk dat wij vroeger fitter waren en makkelijk vijftig wedstrijden in een seizoen aan konden.”

Meteen cruciale match

Terwijl Gent in een roes aan de Europe play-offs begint, neemt de druk bij Anderlecht alleen maar toe. Een misstap bij Union hypothekeert meteen de kansen. “Ik hoop dat Kompany deze week intern streng is geweest. Zondag tegen Union wordt meteen een cruciale wedstrijd. We gaan in één seizoen toch geen drie keer van Union verliezen zeker? Dan kun je moeilijk zeggen dat Anderlecht dit seizoen een stap vooruit heeft gezet.”

Deschacht vindt dat een plaats bij de eerste twee een must is voor Anderlecht. “Club Brugge is voor mij favoriet”, zegt hij. “Ze hebben Vanaken, Lang, Mignolet en Mata gehouden en ze hebben zich versterkt met Olsen en Odoi. Ze zijn sterker dan vorig seizoen en toen pakten ze al de titel. Er zijn geen excuses voor Brugge en die zijn er voor Anderlecht ook niet meer na de verloren finale. Ik vind Anderlecht kwalitatief sterker dan Union en Antwerp en ze zijn niet weggespeeld in de wedstrijden tegen Club Brugge. Ik zeg: Brugge, Anderlecht, Union en Antwerp.”