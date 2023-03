Derwael mist EK turnen door schouderblessure: ‘Maar jullie zijn nog niet van me af’

Het is niet de eerste keer dat Nina Derwael afzegt voor een EK artistieke gymnastiek. Twee jaar terug deed ze dat ook, omdat ze maar net hersteld was van een voetblessure. Zo kort voor de Spelen wilde ze geen enkel risico nemen. Verstandige zet, want in Tokio stond ze te blinken met olympisch goud.

De break van zes maanden erna had Derwael nodig. Dertig uur per week in de turnhal, dat had lichamelijk een tol geëist. Ze sukkelde met pijn aan de pees van haar rechterknie, een kwaal die opnieuw opstak toen ze vorig jaar de trainingen hervatte. De reden ook waarom ze paste voor het EK van 2022: het kwam gewoon te vroeg. Zelfs het WK in oktober was op het nippertje. Met brons bewees Derwael wel dat het de goede richting uitging.

Op het EK in het Turkse Antalya, midden april, wilde Derwael zich nog eens testen. Dat plan belandde vorige week in de prullemand toen ze zich op training blesseerde. Bij de afsprong schoot haar bovenarm deels uit de kom. Meteen kon ze het EK vergeten. Het is onduidelijk hoelang ze buiten strijd zal zijn, standaard lijkt vier weken wel een minimum om te herstellen en de instabiele schouder weer te versterken.

“Een blessure komt nooit gelegen”, stelt Derwael. “Jammer, want ik had opnieuw een goed gevoel bij de laatste trainingen.” Ze trad zelfs bewust niet aan op een competitie in Stuttgart om haar niveau op training nog op te trekken. “En ik haalde het niveau dat ik wilde halen, tot net voor de afsprong dus.”

Doemgedachten bannen

Haar focus ligt nu op haar revalidatie, zodat ze haar twee belangrijkste doelen nog kan bereiken: het WK in Antwerpen in september en de Spelen van Parijs in 2024. “Geen zorgen, jullie zijn nog niet van me af”, schreef ze op sociale media.

“Zo’n blessure vraagt niet alleen een fysiek maar ook een mentaal herstel”, zegt ex-gymnaste Aagje Vanwalleghem. “Nina moet er vertrouwen in hebben dat die schouder niet opnieuw uit de kom zal gaan. Die twijfels moet ze uit haar gedachten houden. Ze is niet de eerste de beste, er staat een sterk hoofd op. Ze is niet voor niets een topsporter. En blessures horen er nu eenmaal bij. Je moet je lichaam te lang te ver drijven.”

Sinds drie jaar heeft Derwael geregeld last van pijntjes, die haar beletten om voluit te gaan. Ze lag meer op de tafel bij de kinesist dan haar lief was. “De tijd die je niet kunt trainen, die ben je kwijt”, zegt Vanwalleghem. “Je raakt ook de automatismen kwijt. Het zal er met de jaren voor Nina niet makkelijker op worden, maar ik heb er vertrouwen in dat ze ervoor zal gaan.”