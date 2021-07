Derwael beslist pas op laatste nippertje over brugoefening

De open training met Japanse fans in het Kasamatsu Gymnastics Stadium was voor trainster Marjorie Heuls een verrassing. ‘Hier mag het wel en op de Spelen niet.’ Haar indruk over Nina Derwael? ‘Ze is nog niet 100 procent.’

Een week voor de olympische start geeft Heuls een update over de vorm van haar speerpunt. Na de FIT Challenge eind juni als laatste competitietest had Heuls verklaard dat Derwael fysiek beter moest. Die generale repetitie in Gent verliep niet vlekkeloos, met een val in de afsprong in de kwalificaties en een te slordige finale.

“Nina heeft daarna twee weken veel op kracht getraind”, zegt Heuls. “Na de aankomst in Tokio trainden we enkele dagen lichter om te recupereren van de reis en te wennen aan het tijdsverschil. Nina is heel serieus in haar voorbereiding en sereen. Nu bouwen we progressief op naar haar topvorm.”

De twijfels na de FIT Challenge over de ideale oefening in Tokio zijn nog niet weg. Derwael heeft na haar WK-goud in Stuttgart 2019 anderhalf jaar getraind op een samenstelling met een hogere startwaarde (6.7). Maar in de uitvoering ervan op de weinige competities voor de Spelen overtrof ze nooit de score van haar vertrouwde WK-oefening. Die telt met een lagere startwaarde (6.5) een element minder en zit haar beter in de vingers.

Zo staat Derwael voor een dilemma. Wellicht hakt ze pas na de podiumtraining zaterdag de knoop door. Vooral de kwaliteit van de laatste trainingen zal een rol spelen en niet zozeer de startwaarde van haar grootste concurrenten, zegt Heuls. “Nee, het is echt Nina tegen Nina. Of ze voelt veel vertrouwen in haar oefening met 6.7, of ze valt terug naar de oefening van 6.5 als ze denkt dat haar slaagpercentage dan groter is.”

Behalve de medailledroom van Derwael hoopt Heuls dat België in de breedte scoort. Maellyse Brassart, Jutta Verkest en Lisa Vaelen maken het kwartet vol. “Elk van de turnsters kan individueel de allroundfinale halen als ze op hun maximum presteren”, zegt Heuls. Dan moeten ze in de top 24 eindigen, al kunnen slechts twee turnsters per land zich plaatsen. Ook een olympische teamfinale staat op het spel. “In Rio waren we twaalfde, op het WK in Stuttgart tiende. Nu de top acht, dat zou heel mooi zijn.”