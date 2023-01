Derde ronde lijkt hoogst haalbare voor Belgen op Australian Open

Eerst het goede nieuws: Zizou Bergs plaatste zich voor de eerste keer voor de Australian Open door in zijn laatste kwalificatieronde de Bulgaar Andrian Andreev met 6-1 en 6-2 opzij te zetten. Zijn beloning bestaat uit 68.000 euro aan prijzengeld en een niet onmogelijke eerste ronde tegen de Serviër Laslo Djere.

David Goffin, die een behoorlijk niveau liet zien op de United Cup en in Auckland, krijgt met qualifier Laurent Lokoli een haalbare kaart uitgedeeld. De Fransman bereikte op zijn 28ste pas voor de zevende keer de hoofdtabel van een grandslamtoernooi en won daarin nog nooit een wedstrijd. In de tweede ronde zou Goffin wel met Alexander Zverev te maken krijgen.

Hinder aan schouder

Van de Belgische vrouwen is meteen de hoogste alertheid gevraagd. Elise Mertens werd niet gespaard met tweevoudig grandslamwinnares Garbiñe Muguruza. De 29-jarige Spaanse is wel al een tijdje op de dool en won dit jaar nog geen wedstrijd, maar ook Mertens begon niet overtuigend aan 2023 en sukkelde in Hobart met de schouder. Overleven tot in ronde drie, om dan de degens te kruisen met voormalig dubbelpartner Aryna Sabalenka, lijkt het hoogst haalbare voor de Limburgse.

Ook Alison Van Uytvanck moet met zestiende reekshoofd Petra Kvitova in ronde één niet te ver vooruitkijken. De tweevoudige Wimbledon-winnares mag dan al 32 jaar zijn, op haar linkshandig powertennis zit niet te veel sleet.

Het kan altijd erger. De Belgisch-Oekraïense Maryna Zanevska krijgt met de Russische Veronika Koedermetova niet alleen een emotioneel zware brok voorgeschoteld, ook tennistechnisch wordt het moeilijk.

Ook Russisch maar vooralsnog van een ander kaliber is Jekaterina Aleksandrova, tegenstrever van Ysaline Bonaventure in de eerste ronde in Melbourne. Het negentiende reekshoofd zal bij de Belgische tennisliefhebbers mogelijk een belletje doen rinkelen als de opponent van Kim Clijsters tijdens haar poging tot comeback twee jaar geleden.