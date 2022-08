Derde regenboogtrui op rij lijkt utopie voor Alaphilippe

Bij afwezigheid van lokale held Jasper Stuyven is Julian Alaphilippe vandaag dé blinkvanger in en rond Leuven. De Fransman rijdt echter op halve kracht na een covidbesmetting. Geraakt hij nog topfit tegen het WK?

De Memorial Jef Scherens heet voortaan de Tour of Leuven. Een nieuwe naam voor een nieuw parcours. Eerst een paar lussen rond Overijse met drie keer de Smeysberg, waar Julian Alaphilippe (30) op het laatste WK zijn eerste van zeven aanvallen plaatste. Tot slot zes rondjes in het centrum van Leuven met de beklimmingen van de Keizersberg, Leopold Decouxlaan, Wijnpers en Sint-Antoniusberg. Op die laatste helling knalde Alaphilippe vorig jaar weg van de laatste overgebleven concurrenten richting zijn tweede wereldtitel.

“Leuven zal voor mij altijd een speciale locatie blijven.” Alleen was de Fransman in september 2021 in Leuven op 100 procent van zijn kunnen. Nu is dat niet zo. “Hij zit maar op 60 à 70 procent”, zucht zijn trainer en neef Franck Alaphilippe. “Zonder die covidbesmetting van vorige week zat hij wel al aan 80 procent.”

Hoofdpijn en koorts

Alaphilippe won op 23 juli nog de eerste rit in de Ronde van Wallonië op de Muur van Hoei, maar werd de dag nadien ziek. “Hij had veel hoofdpijn en was koortsachtig”, zegt de coach. “Hij heeft ook een week lang elke dag positief getest op covid.”

“Ik heb in het peloton al verschillende renners horen zeggen dat we moeten stoppen met die covidtests omdat ze weinig nut hebben, maar ik had het stevig zitten”, zegt de renner van QuickStep-Alpha Vinyl. “Ik was erg ziek en heb een week plat op bed gelegen. Gelukkig was er de Tour voor vrouwen op tv en had ik iets om mij mee bezig te houden. Ik heb haast elke rit volledig gezien.”

Alaphilippe trainde een week niet. “Ook de week nadien hebben we geen specifieke trainingen kunnen afwerken. Hij klaagde over een vermoeid gevoel. Enkel rustige duurtrainingen waren mogelijk. Jammer”, zegt de trainer. “Toen Alaphilippe na zijn goede hoogtestage in Livigno meteen won in Hoei waren we na een moeilijke zomer gerustgesteld en enthousiast voor het vervolg van zijn programma in het najaar. Alleen gooide covid roet in het eten en moesten we onze plannen aanpassen.”

Alaphilippe: "Ik was erg ziek en heb een week plat op bed gelegen." Beeld BELGA

Een zoveelste tegenslag. Sinds zijn wereldtitel in België heeft de Fransman er een heus pechjaar op zitten.

Februari: bronchitis op ploegstage in Portugal.

Maart: bronchitis in Tirreno-Adriatico en een val op de rug in Strade Bianche.

April: twee gebroken ribben, een klaplong en een breukje in het schouderblad na een val in Luik-Bastenaken-Luik, plus kneuzingen op de rug na een val in de Brabantse Pijl.

Juni: buikgriep op hoogtestage in de Sierra Nevada.

Juli: covidinfectie na de eerste rit in de Ronde van Wallonië.

Resultaat: amper 27 koersdagen.

De vloek van de regenboogtrui? “Mijn eerste seizoen in de regenboogtrui kun je niet met dit jaar vergelijken. Het is niet gegaan zoals ik wil. Een beetje pech kan gebeuren, maar het is grondig geaccumuleerd”, zegt Alaphilippe terwijl hij van zijn blikje cola nipt. “Veel moet je in Leuven nog niet van mij verwachten. Ik pin mij niet vast op resultaten. Mijn gevoel op training is niet top. Ik heb wel moraal, maar het is bizar om met zulke benen rond te rijden. Ach, ik ben blij dat ik nu weer gezond ben en een rugnummer kan opspelden. Hopelijk wordt het snel beter als ik wat competitieritme opdoe. Ik kan enkel hopen dat dit seizoen beter eindigt dan dat het begonnen is.”

Via Vuelta naar WK

Het seizoenseinde van Alaphilippe staat in het teken van het WK in het Australische Wollongong en de Ronde van Lombardije. “Het zijn mijn grote doelen. Het lijkt veraf, maar het is zeer dichtbij. Ik moet snel weer een goed gevoel hebben zodat ik kan koersen zoals ik dat graag doe: aanvallend.”

Zonder nieuwe tegenslag trekt Alaphilippe na Leuven en de Tour de l’Ain, waar hij in 2014 zijn eerste profzege boekte, naar de Vuelta. Daar zal hij samen in de ploeg rijden met Remco Evenepoel. “Ik heb de Vuelta nog maar één keer gereden, in 2017. Ik won meteen een rit. Het was toen ook na een lastig seizoensbegin. Ik miste dat jaar de Ardennen-klassiekers en de Tour vanwege een knieblessure na een zware val in de Ronde van het Baskenland.”

Van zijn trainer mag Alaphilippe opnieuw een rit winnen in de Vuelta, maar hij wil dat zijn neef vooral met zijn verstand koerst. “Het wordt belangrijk om niet elke dag voluit te gaan. Hij moet de Vuelta gebruiken om te groeien, er beter uitkomen dan hij erin is gestapt. Zonder de covidbesmetting had hij op 90 procent aan de Vuelta kunnen beginnen, nu zal dat een pak minder zijn. Een goede Vuelta is zijn enige kans om met een topconditie naar het WK te trekken. We hebben veel tijd verloren en de klok tikt genadeloos. Het wordt een race tegen de tijd. Gelukkig is Alaphilippe een renner die met weinig training snel conditie kan winnen. Ik blijf optimistisch dat hij na de Vuelta op 100 procent van zijn kunnen zal zijn.”

Maar eerst dus de Tour of Leuven. Na tweehonderd kilometer kennen we zondag de opvolger van Giacomo Nizzolo. De Italiaan haalde het vorig jaar voor Nacer Bouhanni en Gianni Vermeersch.